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''Bu çocukların desteğe ihtiyacı var"

10 Aralık 2017, Pazar 11:49
Merkezi Bangladeş'te bulunan Kaynak Tamamlama ve Sosyal Kalkınma Derneği (RISDA) Başkanı Muhammed Nuruzzaman, Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı zorluklar hakkında, "Şu anda kamplardaki başlıca sorunlardan biri, ailesi Arakan'da Myanmar ordusu ya da fanatik Budistler tarafından öldürülen kimsesiz çocuklar. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var." dedi.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman vefat etti. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi. 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı.

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Arakanlı Müslümanlar canlarını kurtarmak için Bangladeş'e kaçmayı başarsa da yaşadıkları dram maalesef komşu ülkede de son bulmuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Anne ve babalarını Arakan'da kaybeden çocuklar diğer Arakanlı Müslümanlarla Bangladeş'e geçiyor. Kamplarda kimsesiz binlerce çocuk olduğu belirtiliyor.

Bangladeş'teki kamplarda hijyenin olmaması, gıda, temiz su ve barınma imkanlarının yetersizliği, kadın ve çocukların sağlığını tehdit ediyor. Arakanlı Müslümanlar, sağlık sorunlarının yanı sıra Arakan'da şahit oldukları dehşet verici olaylar nedeniyle psikolojik sıkıntılar da yaşıyor.

Başta Türk yardım kuruluşları olmak üzere birçok uluslararası ve yerel yardım kuruluşu bölgedeki halkın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Arakanlı Müslümanlar hastalıkla mücadele ediyor

Merkezi Bangladeş'te bulunan sivil toplum kuruluşu RISDA'nın Başkanı Nuruzzaman, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldığı başlıca sorunları anlattı.

Muhammed Nuruzzaman, Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak için battaniye, kıyafet ve altyapı hizmetleri gibi birçok faaliyette bulunduklarını belirterek "Şu anda kamplardaki başlıca sorunlardan biri, ailesi Arakan'da Myanmar ordusu ya da fanatik Budistler tarafından öldürülen kimsesiz çocuklar. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var." dedi.

Kamplardaki bir diğer büyük problemin de hamile kadınlar olduğuna işaret eden Nuruzzaman, "Çok sayıda kadın yakın zamanda doğum yapacak, bu ciddi bir sorun. Ayrıca Bangladeş'e kış geldi, bu da önemli bir problem" diye konuştu.

Kamplardaki Arakanlı Müslümanların birçok hastalıkla mücadele ettiğini ya da hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Nuruzzaman, "Kamplardaki insanlar, solunum yolu ve sindirim sistemi hastalıkları gibi birçok hastalıkla mücadele ediyor. İnsanların kirli su içmesi, birçok hastalığa yol açıyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: arakan, myanmar
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