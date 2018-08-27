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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

“Bu eylemler cezasız kalamaz ve kalmamalı”

27 Ağustos 2018, Pazartesi 17:37
İngiltere’nin Asya’dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field,“Raporun vahameti bize göre hem BM İnsan Hakları Konseyi’nin hem de BM Güvenlik Konseyi’nin dikkatini hak ediyor." dedi.

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İngiltere’nin Asya’dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, Birleşmiş Milletler’in (BM) Arakan raporundaki sonuçların “sürpriz olmadığını” vurguladı.

BM’nin oluşturduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu’nun bugün basın toplantısı ile açıklanan Arakan raporuyla ilgili yazılı açıklama yapan Field, “Myanmar’da 2011’den bu yana yaşanan insan hakları ihlalleri, özellikle de geçen yıl Ağustos’tan bu yana yaşanan korkunç şiddet ile ilgili sonuçlar sürpriz değil.” ifadesini kullandı.

Myanmarlı sığınmacılar ile görüşen ve ülkedeki krizle ilgilenen herkesin Myanmar ordusunun bu ihlallerden sorumlu olduğunu bildiğini belirten Field, bölgede Arakan halkına karşı tecavüz ve öldürme olaylarının yaygın olduğunu kaydetti.

BM misyonunun ülkede yaşanan şiddetin sorumlularıyla ilgili daha net kanıtlar sağladığına işaret eden Field, “Bu eylemler cezasız kalamaz ve kalmamalı.” dedi.

BM misyonun sorumluların yargılanması çağrısına da destek veren Field, “Raporun vahameti bize göre hem BM İnsan Hakları Konseyi’nin hem de BM Güvenlik Konseyi’nin dikkatini hak ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

BM raporunda çarpıcı ifadeler

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur." ifadelerine yer verilmişti.

AA

Etiketler: ingiltere, bm
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