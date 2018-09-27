Bu fırsat kaçırılmamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’le BM binasında yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Her üç ülkenin de desteklediği ve sahiplendiği bir anlaşmadır. Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye’de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Bu fırsattan istifade ederek rejim ve muhalifleri bir araya getirerek siyasi süreci hızlandırmamız lazım” dedi.

Çavuşoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Önümüzdeki süreçte somut olarak atabileceğimiz en önemli adım ise Anayasa komisyonunun oluşturulmasıdır. Listeler daha önce verildi. Hem muhalifler hem de rejim tarafından. Yine sivil toplumdan da insanlar olacak. Bugün Anayasa komisyonunun bir an önce kurulmasıyla ilgili görüşlerimizi paylaştık.”

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