Bu fotoğraf hayatını alt üst etti

Afgan Kızı fotoğrafıyla ünlü Sharbat Gula, Pakistan'da hapis yattıktan sonra ülkesi Afganistan'a döndü. Basına ilk demeçlerinde meşhur fotoğrafından bahsederek, "Yarardan çok, zararı oldu." dedi.

1985 yılında National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla ölümsüzleşen "Afgan kızı" lakaplı Sharbat Gula, sahte kimlikle Pakistan'da oturma izni almak suçundan sınır dışı edildi ve Afganistan'a geri döndü. İlk elden basın mensuplarına demeç veren Gula, fotoğrafın hayatına kattıklarını ve gelecek planlarını anlattı.

15 GÜN HAPİS YATMIŞTI

44 yaşındaki Sharbat Gula, sahte kimlikle oturum izni almak suçundan geçen yıl Pakistan'da 15 gün hapis yatmıştı. Pakistan hükümeti hapis cezasını, sınır dışı etmeye dönüştürdü. Böylelikle Sharbat Gula, 35 yılın ardından ülkesi Afganistan'a döndü. Bu dakikaları BBC kameralarına yansıdı.

"TUTUKLANMAMA NEDEN OLDU"

BBC'ye konuşan Sharbat Gula, meşhur fotoğrafı ve gelecek planlarında bahsetti. 1985 yılında çekilen fotoğrafı için, "Beni ünlü yaptı ama aynı zamanda tutuklanmama da neden oldu." ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAFTAN GELEN PARAYLA YETİMLERE YARDIM EDİYORUM"

Gelecek planlarından da bahseden Sharbat Gula, "Yaşadığım onca sorunun ardından, insanlara ücretsiz sağlık servisi sunacak bir yardım kuruluşu açmak istiyorum. Önceleri fotoğrafın bana getirdiği ünü ve medyayı sevmiyordum. Ama şimdi o fotoğraftan gelen parayla dul ve yetim kalmış birçok kişiye yardım ediyorum. Bu da bana onur veriyor. Gurur duyuyorum. " dedi.

SAVAŞIN SİMGESİ 'AFGAN KIZI' KİMDİR?

Gula, keskin bakışları ve yeşil gözleriyle 1980'li yıllardaki Afgan savaşı sonucu ortaya çıkan mülteci krizinin simgesi haline gelmişti. Meşhur fotoğrafı, 1985'te fotoğrafçı Steve McCurry tarafından çekilmişti. O zamanlar Sharbat Gula, kamptaki okulda öğrenciydi. Afgan kadınların fotoğraflarını çekmek konusunda zorluklar yaşayan Steve McCurry, eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Gula fotoğrafı çekildiğinde yaklaşık on üç yaşındaydı.

Bu fotoğraf, National Geographic 1985 haziran sayısında "Afghan Girl" (Afgan Kızı) başlığıyla yayımlandı. Fotoğraf ayrıca yayın dünyasında en fazla bilinen fotoğraf unvanına sahiptir.