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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

''Bu gayrimeşru adımı reddediyoruz''

10 Mart 2018, Cumartesi 22:02
Türkiye, İsrail İçişleri Bakanına, terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail içişleri bakanına terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesinin kınandığı bildirildi. 

Açıklamada, "1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs'te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail'in, Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayrimeşru adımı reddediyoruz." ifadelerine yer verildi. 

İsrail Meclisi (Knesset), içişleri bakanına, "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı. Daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı mecliste ikinci ve üçüncü kez oylanarak kanunlaştı.

AA

Etiketler: dışişleri, türkiye, israil zulmü
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