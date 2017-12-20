Bu gece karar açıklanabilir

Türkiye ile ABD ilişkilerinde gerilim unsuru olan ‘ambargo delme davası’nda kritik gün geldi. Jüri üyelerinin bu akşam toplanarak müzakereye başlaması bekleniyor.

'Atilla’ya Karşı ABD' olarak adlandırılan davada Halkbak’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında karar verilecek. Dünkü duruşmada Hakan Atilla ifadesini tamamladı.

Hakan Atilla'nın avukatları ikinci kez davanın düşürülmesini talep etti. Avukatlar savcının dünkü sorgusunun 'jüri üyelerinde önyargı yarattığını' belirtti. Dilekçede önyargının sebebi olarak 'Atilla'nın yaptırımları ihlal ettiğini savunan bir uzman raporunun sunulması' yer aldı.

Ancak yargıç Richard Berman, bu talebi reddetti.

Yargıç Berman, Atilla'nın suçlu mu yoksa masum mu olduğunu değerlendirecek olan jüri üyelerine yasalarla ilgili bilgi verecek. Jüri üyelerinin TSİ 19:00'da toplanarak müzakereye başlaması bekleniyor.

Yargıç Berman, iki jüri üyesini değiştirdi. Bu jürilerden biri çok önceden planlandığı bir seyahate çıkması nedeniyle, diğeri de sabah grip olduğunu ve ateşi çıktığını bildirdiği için azledildi.

Davanın sonucunda 6 suçtan toplam 90 yılla yargılanan Atilla ile ilgili karar verilecek.