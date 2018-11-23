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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

'Bu görüşmeler Filistin halkının davasını sırtından bıçaklamaktır'

23 Kasım 2018, Cuma 18:48
Hamas, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini, Filistin halkının haklı davasını "sırtından bıçaklama" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, "Arapların İsrail'le normalleşmesi ve İsrailli yetkililerin bazı Arap ülkelerini ziyaret etmesi, bunu reddeden halkların sırtına saplanmış bir hançerdir." diye konuştu.

"Siyonist işgalci, halkımızın ve ümmetin ana düşmanı olarak kalmaya devam edecek, (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun (Arap ülkelerine) ziyareti ona meşruiyet kazandırmayacaktır." diyen Kanu, Arap ülkelerine, İsrail ile her türlü normalleşmeyi durdurması, onu yalnızlaştırması ve Filistin halkına karşı işlediği suçlarını ifşa etmesi çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanlık Arap Basın Sözcüsü Hâni Merzuk, bugün İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Körfez'deki yeni durağının Bahreyn Krallığı olacağını söylemişti.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

AA

Etiketler: filistin, hamas
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