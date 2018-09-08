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8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

08 Eylül 2018, Cumartesi 00:33
BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, UCM'nin Myanmar kararına ilişkin, "Bu karar, geçen yıl oldukça karanlık zamanlar yaşayan Arakanlı Müslümanlar için bir ışık." dedi."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Myanmarlı güvenlik güçlerinin yüz binlerce Arakanlı Müslümanı tehcir ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatma yetkisine sahip olduğu kararını olumlu karşıladığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dieng, UCM'nin ilgili kararını memnuniyetle karşılayarak, "Bu karar, geçen yıl oldukça karanlık zamanlar yaşayan Arakanlı Müslümanlar için bir ışık." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara özellikle 2017 Ağustos'tan bu yana suç işlediğini ve 1 milyon civarında insanı yerinden ettiğini belirten Dieng, "Myanmar'ın işlediği suçlar korkunç ve cezasız kalmamalı. Arakan'da insanların topluca öldürüldüğüne, kadınlara toplu tecavüz edildiğine, bebeklerin ateşe atıldığına, köylerin tamamen yok edildiğine dair şok edici raporlar var. BMGK'nın birçok çağrı ve rapora rağmen UCM'nin soruşturma yapması için bir karar almayı başaramaması en hafif ifadeyle sinir bozucu." değerlendirmesinde bulundu.

UCM'de alınan kararın önemli olmasına rağmen uluslararası toplumun çabalarına devam etmesi çağrısı yapan Dieng, UCM Savcısı Fatou Bensouda'yı da soruşturmanın açılması için bir an önce tavsiyede bulunmaya davet etti.

Merkezi Hollanda Lahey'de bulunan UCM, dün Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili, mahkemenin araştırma başlatma yetkisine sahip olduğu kararı almıştı.

UCM savcısı Fatou Bensouda, Myanmar'ın mahkemeye taraf olmaması nedeniyle tehcir iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılabilmesi için mahkemeye üye Bangladeş üzerinden imkanlara bakılması talebinde bulunmuştu.

Arakan Sorunu

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. 

AA

Etiketler: bm, arakan, myanmar
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