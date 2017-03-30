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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bu kez süresiz durduruldu

30 Mart 2017, Perşembe 09:37
15 Mart'ta Trump'ın ikinci vize yasağını geçici olarak durduran Hawaii federal yargıcı Watson, yeni aldığı ihtiyati tedbir kararıyla söz konusu uygulamayı ikinci bir mahkeme kararına kadar süresiz olarak askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Mart'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren düzenlemeyi 15 Mart'ta geçici olarak durduran Hawaii federal yargıcı Derrick Watson'ın, ikinci bir mahkeme kararına kadar söz konusu uygulamayı süresiz olarak askıya aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili davacıların taleplerini değerlendiren Watson, çarşamba akşamı aldığı ihtiyati tedbir kararıyla Trump'ın ikinci vize yasağına koyduğu geçici durdurma kararını süresi belirsiz şekilde uzattı.

Yazılı açıklamasında, "Mahkeme bir köşeye çekilip, kepenkleri kapatıp, olanlar hiç olmamış gibi yapacak değildir." ifadesini kullanan yargıç Watson, aldığı kararın arkasında duracağı mesajını verdi.

Watson'ın bu kararının ardından ABD Adalet Bakanlığının davayı 9. Temyiz Mahkemesine götüreceği belirtildi. Bakanlığın, Trump'ın ikinci vize yasağıyla ilgili olarak Maryland'deki federal yargıcın almış olduğu durdurma kararını da Virginia eyaletindeki 4. Temyiz Mahkemesine götürmesi bekleniyor.

TRUMP'IN İKİ VİZE YASAĞI DA DURDURULDU

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ilk kararnamede, doğrudan adları zikredilmese de nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına 3 ay ABD'ye giriş yasağı getirilmişti. Aynı kararname ile ABD'nin mülteci kabul programı 4 aylığına askıya alınmış, Suriyeli mültecilerin ise ikinci talimata kadar ülkeye kabulü tamamen durdurulmuştu.

Washington eyaleti federal yargıcı James Robart, 3 Şubat'ta Trump'ın vize yasağı kararının yürütmesini ülke genelinde durdurmuş, Adalet Bakanlığının temyiz mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'taki kararnamenin ardından söz konusu ülke vatandaşlarına verilmiş 60 bin vizeyi iptal etmiş ancak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından vize iptali işlemlerini geri almıştı.

İlk adımında yargıya takılan Trump, 6 Mart'ta görece hafifletilmiş ikinci vize düzenlemesini imzalamış, Irak'ın listeden çıkarıldığı bu düzenlemede diğer 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize yasağı getirilmiş, ABD'nin mülteci programı da 4 aylığına askıya alınmıştı.

Uygulanmaya 16 Mart'ta başlanacak bu yeni düzenlemesi de 15 Mart'ta Hawaii federal yargıcı Derrick Watson tarafından geçici olarak ülke genelinde askıya alınan Trump, konuyu Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacağını ifade etmişti.

AA

Etiketler: trump
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