'Bu konu, Moskova ve Ankara arasında onlarca defa görüşüldü'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib bölgesiyle ilgili Türk yetkililer ile çalıştıklarını belirterek, "Bu konu Moskova ve Ankara arasında son birkaç ay içinde onlarca defa görüşüldü." dedi.

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Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil El-Cubeyr ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye meselesiyle ilgili sürecin tüm katılımcıları ile yoğun temaslarda bulunduklarını belirten Lavrov, özellikle Astana Formatı çerçevesinde taraflarla aktif çalıştıklarını bildirdi.

Lavrov, "İdlib bölgesi ile ilgili olarak Suriye yönetiminin yanı sıra Türk yetkililer ile çalışıyoruz. Bu konu, Moskova ve Ankara arasında son birkaç ay içinde onlarca defa görüşüldü." diye konuştu.

Birkaç gün önce Moskova’da özel kuvvetlerin temsilcilerinin de katılımıyla dışişleri ve savunma bakanları arasında müzakereler yapıldığını kaydeden Lavrov, görüşmelerde İdlib konusunun ayrıca ele alındığını ifade etti.

Lavrov, gerilimi azaltma bölgesi olan İdlib’in, yerel halkın canlı kalkan yapılmaya çalışıldığı son büyük terör ocağı olduğunu dile getirerek, her açıdan bakıldığında bu "apsenin" yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Lavrov, “Normal silahlı muhaliflerin, terörist El Nusra Cephesi’nden acilen ayrılması gerektiği ve aynı zamanda sivilleri en az riske sokarak bu teröristlere karşı operasyon yapılması konusunda Moskova ve Ankara arasında siyasi anlayış var.” dedi.

Ayrıca Lavrov, siyasi uzlaşmayı pratiğe çevirmek konusunda Rus ve Türk askeri yetkililerinin görüştüğünü bildirdi.