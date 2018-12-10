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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"Bu nasıl bir sonuç bildirgesi?''

10 Aralık 2018, Pazartesi 10:15
Körfez İşbirliği Konseyi 72 maddelik kapanış bildirgesinde, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan yönetiminin çalışmalarının KİK tarafından desteklendiği ifadelerine yer verdi.

Riyad'da toplanan Körfez İşbirliği Konseyi 39. Zirvesi sonunda yayımlanan 72 maddelik kapanış bildirgesinde, Katar ablukasına dair bir kelime dahi geçmedi.

 

Riyad'da düzenlenen 39. KİK Zirvesi kapanış bildirgesi yayımlandı. 72 maddelik kapanış bildirgesinde en dikkati çeken konular arasında Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan yönetiminin takındığı tavır ve olayın aydınlatılması için yerine getirdiği icraat ve çalışmaların KİK tarafından desteklendiği ifadeleri yer aldı.

Bildirgede, bu suça karışanların cezalandırılması ve adaletin yerine getirilmesinde Kral Selman bin Abdulaziz'in liderliğinde Suudi Arabistan Krallığı'nın hukukun üstünlüğü ve adalet kurallarının yerleşmesi için tüm hukuki icraatı yerine getirmeye bağlı kalınacağı belirtildi. 

Öte yandan Katar ablukasına dair herhangi bir ifade kullanılmazken, Kuveyt'in üye ülkeler arasında bozulan ilişkilerin yeniden sağlanması yönünde göstermiş olduğu çabadan övgüyle söz edildi. Bu yönde ortaya konan çalışmaların devamının önemine işaret edilmekle yetinildi.

"İsrail Gazze saldırılarını tırmandırmaktan vazgeçmeli"

Ayrıca bildirgede, "Doğu Kudüs'ün" Filistin'in tarihi başkenti olduğu ve İsrail'in Gazze saldırılarını tırmandırmaktan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

Yemen'deki durum ve Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin yaptığı insani yardımların sıralandığı bildirgede, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve yönetiminin desteklendiği vurgulandı.

Körfez sorunlarının başında gelen Katar ablukasına hiç değinmeyen bildirge, Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu Müdürü Ahmed er-Rumeyhi tarafından eleştirildi.

Rumeyhi resmi Twitter hesabından yaptığı eleştirisinde "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi? Katar ablukasına ve ablukayı çözüm yollarına değinmiyor. Kimi aldatıyorsunuz! Bu konseyin gerçek problemlerini atladığınız yeter" ifadelerini kullandı.

39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in yokluğunda pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmişti. 

AA

Etiketler: kaşıkçı
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