Bu saldırı insanlık dışıdır

Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, ABD’nin, Afganistan’da “nükleer olmayan en büyük bomba” olarak “bombaların anası” ile düzenlediği saldırıya ilişkin, “Bu saldırı insanlık dışı bir olaydır” dedi.

ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde bir IŞİD-Horosan kompleksine “nükleer olmayan en büyük bomba” olarak bilinen GBU-43 ile düzenlediği saldırıyla ilgili konuşan Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Karzai yazılı açıklamasında, Afganistan’ın ağır silâhların test edildiği bir bölge olmadığını belirterek, “Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırı insanlık dışı bir olaydır.” ifadelerini kullandı. Afganistan Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, saldırının IŞİD tehdidini önlemek için gerçekleştirildiği ve bu terör örgütüne karşı bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. Operasyonların sivil kaybını önlemek amacıyla yavaş ilerlediği duyurulan açıklamada, saldırıda kaç IŞİD militanının öldüğünün araştırıldığı vurgulandı. Saldırının yerel saatle önceki gün 07.32’de MC-130 tipi bombardıman uçağıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Görgü tanığı Malek Kamin, saldırının şiddetinin komşu ilçelerden de hissedildiğini aktardı.

Bütün bombaların anası

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Nangarhar ilinde IŞİD-Horosan olarak bilinen IŞİD’in Afganistan’daki koluna ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurmuştu. Saldırıda kullanılan ve teknik adı büyük ordonat hava bombası olan GBU-43’ün, Amerikan ordusunda kısaltması olan MOAB’dan türetilen “bütün bombaların anası” (Mother of All Bombs) olarak da bilindiği kaydedilmişti.