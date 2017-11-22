Bu sorulara kimse cevap veremiyor!

Almanya’da ırkçı terör örgütü NSU üyeleri tarafından 4 Nisan 2006’da Dortmund’da öldürülen Mehmet Kubaşık’ın eşi Elif Kubaşık, NSU davasında sorularına cevap bulamadığını söyledi.

MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 389’uncu duruşmasında müdahil avukatlarının yanı sıra Elif Kubaşık da söz aldı. Mahkemede Türkçe yaptığı konuşması tercüme edilen Kubaşık, eşinin herkes tarafından sevilen bir kişi olduğunu, eşine olan bağlılığından dolayı burada güçlü bir şekilde durabildiğini ifade etti.

“Neden Mehmet?”, “Neden Dortmund?”, “Dortmund’da bunlara yardım edenler var mıydı?” ve “Devlet ne biliyordu ?” sorularını dile getiren Kubaşık, “Bu davada sorularıma cevap bulamadım” dedi.

O SÖZ YERİNE GETİRİLMEDİ’

Elif Kubaşık, Başbakan Angela Merkel’in 2012’de her şeyin aydınlatılacağı yönünde verdiği sözün de yerine getirilmediğini yineledi.

Güvenlik birimlerini de eleştiren Kubaşık, polisin gerçek faillere ilişkin ipuçlarını görmezden geldiğini, bunun yerine cinayete kurban gidenlerin yakınlarının suçlu gösterildiğini söyledi.

Duruşmalara gelmenin kendisi için hiçbir zaman kolay olmadığını belirten Kubaşık, özellikle NSU üyesi olmakla suçlanan başsanık Beate Zschaepe’yi görmenin kendisi için zor olduğunu belirtti. Zschaepe’nin burada yaptığı açıklamaların “yalan” olduğunu ifade eden Kubaşık, “Bizimle dalga geçiyor gibi hissettim” dedi.

BEN BU ÜLKEYE AİTİM

Sanıkların mahkum olmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını isteyen Kubaşık, ancak olayın aydınlatılmasının kendisi için daha önemli olduğunu kaydetti. Kubaşık, “Bu cinayetleri gerçekleştirenler, bizim bu ülkeyi terk edeceğimizi düşünmesinler. Ben bu ülkede yaşıyorum ve bu ülkeye aitim. Bu ülkenin parçasıyız ve bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.