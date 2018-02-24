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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Bu vahşet durdurulsun

24 Şubat 2018, Cumartesi 00:01
Suriye’de hükümete bağlı güçlerin Doğu Guta’yı geçen Pazar’dan bu yana aralıksız bombaladığı ve 300’den fazla sivilin öldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Zeyd Raad El Hüseyin, ‘bu canavarca yok etme eylemleri derhâl durdurulmalı’ dedi.

Birleşmiş Milletler(BM) Suriye hükümetini “vahşi bir imha savaşı” yürütmekle suçluyor. BBC’de yer alan habere göre BM’in savaş suçları uzmanları ise bu yıl Doğu Guta’ya atılan bazı roketlerde klorin maddesi olduğu iddialarını inceliyor. BM’in Aralık ayında uydu görüntüleri üzerinden yaptığı incelemelere göre bölgede 3.853 ev tamamen yıkılmış durumda. 5.141 evde ciddî hasar tespit edilirken, 3.547 evin orta ölçekte hasar aldığı ifade edilmişti. BM uygulanan stratejileri ‘aç bırak ve teslim al’ olarak niteledi ve kınadı. 2016’ya gelindiğinde Batı Guta’daki muhalif gruplar teslim oldular. Doğu Guta’da ise çatışmalar devam etti. BM, Doğu Guta’da bir somun ekmeğin fiyatının Suriye ortalamasının 22 katına çıktığını söylüyor. 5 yaş altındaki çocukların yüzde 12’sinin yetersiz beslenmeye dayalı sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. Yardım İnisiyatifi’ne konuşan Doğu Gutalılar, hiçbir şey yemeden günlerce hayatta kalma mücadelesi verdiklerini anlatıyorlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Zeyd Raad El Hüseyin, ‘bu canavarca yok etme eylemleri derhâl durdurulmalı’ dedi.

Sağlık hizmeti verilemiyor

Sağlık ve yardım sendikaları birliğinden Doktor Ahmed Dbis, ordunun bombardımanı dolayısıyla birçok bölgede sağlık hizmeti verilemediğini belirterek, ‘’Sağlık personelinin hastane ve kliniklerde yatıp kalkıyor. Bu binaları terk etmenin güvenli değil. Ambulansların da hizmet veremez hale geldi ve savaş uçakları ambulansları özellikle hedef alıyor.’’ dedi. Doktor Dbis, Doğu Guta’daki sağlık personelinin artık sadece acil vak’alara bakabildiğini söylüyor. Öte yandan birçok sağlık merkezinde anestezi malzemeleri ya da antibiyotik gibi temel ihtiyaçlar bitmiş durumda. Durumu kritik olan birçok kişinin Doğu Guta’nın dışına tahliye edilmesi ve hastanelere sevk edilmesi gerekiyor. Aralık ayı sonunda 29 hasta tahliye edildi. Ancak BM, 22 kişinin tahliye beklerken öldüğü belirtiyor.

BMGK’da ‘’insanî ateşkes’’ tasarısı oya sunulacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Şubat ayı dönem başkanı Kuveyt’in BM Daimî Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve konseye getirilen Suriye’de bir ay “insanî ateşkes” talep eden karar tasarısı, oylamaya sunulacak. Tasarıda, Suriye’ye insanî yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta’daki 700 kişinin tıbbî tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediliyor. Rusya’nın BM Daimî Temsilcisi Vassily Nebenzia’nın önceki gün ‘’üzerinde uzlaşmaya varılamadığını’’, bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önerdiklerini açıklamıştı. Oylamada Rusya’nın tasarı için nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor.

‘Harekete geçin’

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, uluslar arası topluma, Esad rejimi tarafından hedef alınan Doğu Guta’daki katliâmları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Arap ve İslâm ülkeleriyle uluslar arası toplumu Doğu Guta katliâmını durdurmak ve masum

sivilleri kurtarmak için harekete geçmeye davet ediyoruz.” ifadesi kullanıldı. İslâm ümmetinin geldiği durumdan dolayı esef duyulduğu belirtilen açıklamada, Doğu Guta’da Esad rejimi ve arkasındaki Rusya tarafından halka karşı koyamayacakları silâhlarla soykırım yapıldığı vurgulandı.

AA

Etiketler: suriye, bm
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