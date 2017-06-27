Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, Lahey Temyiz Mahkemesinin kararına ilişkin, büyük bir haksızlığa uğradığını belirterek, "Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar." dedi.

Hollanda hakkında Srebrenitsa kararı!

Subasic, yaptığı açıklamada, Temyiz Mahkemesinin, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğu kararını onamasını "haksızlık" olarak nitelendirerek, "Bugün büyük bir haksızlığa uğradım. Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar. Suçlu oldukları halde, 10 bin Müslüman'ın sorumluluğunu alamayanların kararı." şeklinde konuştu.

Subasic, mahkemenin, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30'unun karşılanacağına ilişkin verdiği kararı da değerlendirerek, "Tıpkı annelerin onlara karşı dava açmasının kayıt altına alındığı gibi onların da suçlu olduğu kayıt altına alınacak." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa Soykırımı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollanda taburunda görev yapan babası Mevludin Pasic'i kaybeden Almedina Pasic de kararın "yetersiz" olduğuna dikkati çekerek, "Daha fazlasını bekliyordum. Yıllar sonra çıkıp 'Evet, suçluyuz.' demelerini bekliyordum, ama bu olmadı. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bugün buraya gelme sebebim, 350 kişilik kurban listesinde yer alan ve BM bünyesinde görev yapan babam." dedi.

Hollanda'nın Srebrenitsa kararı

Lahey Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğuna hükmetti.

Mahkeme, 2014'te bölge mahkemesi tarafından verilen Boşnak erkeklerin ölümünden Hollanda hükümetinin kısmen suçlu olduğu kararını onadı.

Mahkemede hakim Gepke Dulek, Hollanda askerlerinin 300 Boşnak'ı askeri kamptan çıkardığını ve bu kişilerin kamptan çıkarılmasıyla ellerinden "hayatta kalma şansının" alındığını bildirdi.

Mahkeme, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30'unun karşılanacağına karar verdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneğinin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak'ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda'yı kısmen suçlu bulmuştu.

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