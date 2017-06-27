"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

''Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar"

27 Haziran 2017, Salı 15:43
Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, Lahey Temyiz Mahkemesinin kararına ilişkin, büyük bir haksızlığa uğradığını belirterek, "Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar." dedi.

Hollanda hakkında Srebrenitsa kararı!

Subasic, yaptığı açıklamada, Temyiz Mahkemesinin, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğu kararını onamasını "haksızlık" olarak nitelendirerek, "Bugün büyük bir haksızlığa uğradım. Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar. Suçlu oldukları halde, 10 bin Müslüman'ın sorumluluğunu alamayanların kararı." şeklinde konuştu.

Subasic, mahkemenin, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30'unun karşılanacağına ilişkin verdiği kararı da değerlendirerek, "Tıpkı annelerin onlara karşı dava açmasının kayıt altına alındığı gibi onların da suçlu olduğu kayıt altına alınacak." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa Soykırımı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollanda taburunda görev yapan babası Mevludin Pasic'i kaybeden Almedina Pasic de kararın "yetersiz" olduğuna dikkati çekerek, "Daha fazlasını bekliyordum. Yıllar sonra çıkıp 'Evet, suçluyuz.' demelerini bekliyordum, ama bu olmadı. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bugün buraya gelme sebebim, 350 kişilik kurban listesinde yer alan ve BM bünyesinde görev yapan babam." dedi.

Hollanda'nın Srebrenitsa kararı

Lahey Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğuna hükmetti.

Mahkeme, 2014'te bölge mahkemesi tarafından verilen Boşnak erkeklerin ölümünden Hollanda hükümetinin kısmen suçlu olduğu kararını onadı.

Mahkemede hakim Gepke Dulek, Hollanda askerlerinin 300 Boşnak'ı askeri kamptan çıkardığını ve bu kişilerin kamptan çıkarılmasıyla ellerinden "hayatta kalma şansının" alındığını bildirdi.

Mahkeme, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30'unun karşılanacağına karar verdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneğinin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak'ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda'yı kısmen suçlu bulmuştu.

***

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Avrupa Konseyi'nden Srebrenitsa ile ilgili flaş çağrı!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-konseyi-nden-srebrenitsa-ile-ilgili-flas-cagri_432350

Zalimler için yaşasın cehennem...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/zalimler-icin-yasasin-cehennem_403057

Zalim izzetinde mazlum zilletinde: 'Demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor'

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/zalim-izzetinde-mazlum-zilletinde-demek-bir-mahkeme-i-kubraya-birakiliyor_390918

Cehennem azabında tecelli eden adalet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/cehennem-azabinda-tecelli-eden-adalet_373326

Ölüm yolunda barış yürüyüşü

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/olum-yolunda-baris-yuruyusu_403010

Bir tırın taşıyabileceği en ağır yük...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bir-tirin-tasiyabilecegi-en-agir-yuk_345938

AA

Etiketler: hollanda, srebrenitsa
Okunma Sayısı: 388
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    119. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Herkese örnek oldular: Kur'an'ı öğrenme aşkı engel tanımadı...

    ''Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar"

    Gazze'nin bir başka kanayan yarası: "Gecemiz gündüz oldu"

    Ukrayna, komünizmin son kalıntılarını da terk ediyor

    10 kişilik ekip yaklaşık 1.5 saat çalıştı

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi

    Hollanda hakkında flaş Srebrenitsa kararı!

    ABD, 72 saat sonra uygulama başlayacak

    "6 peygamberin adını koyduk"

    'Adalet' yürüyüşünde 13. gün: 12 maddelik bir genelge hazırladık

    Son 4 gün kaldı: Bakan Ağbal'dan 30 Haziran uyarısı

    İsrail'den Gazzeli hastalara yurt dışı yasağı: Ölü sayısı 9'a yükseldi

    ''O ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir"

    Ve dönüş yolculuğu başladı

    AB’den kopuş ağır hasara yol açar

    Gazetecileri serbest bırakın

    Keşke sadece şikâyet olsa bir de iftira atmışlar

    İslam’ın güzelliklerini Kanadalılara anlatın

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Keşke sadece şikâyet olsa bir de iftira atmışlar
    Ahmet BATTAL

    Dürtün, sarsın, uyandırın bu rüyadan!
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda ellerin ters çevrilmesi ve cüz dağıtmak üzerine
    Orhan GÜLER

    “En büyük tehlike, ‘adaletsizliğin hafife alınması’dır!”
    Mustafa ORAL

    Gelmeyin buralar çok derin
    Genel

    Gazetecileri serbest bırakın
    Genel

    AB’den kopuş ağır hasara yol açar
    Genel

    ''O ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir"
    Genel

    NATO'dan Türkiye açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.