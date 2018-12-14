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'Bu yıl ilk defa Hac için başvuranlardan sadece 150'si gidebilecek'

14 Aralık 2018, Cuma 12:31
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.

Canatan, hac ibadetine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 80 bin kişilik hac kotası bulunduğunu, bununla ilgili bu yılki anlaşmanın yenilendiğini belirterek, 80 bin kişinin içinden görevli sayıları düşüldükten sonra geriye kalan yaklaşık 75 bin kişilik kontenjanın yüzde 40'ının TÜRSAB'a bağlı hac ve umre yapmaya yetkili acentalar vasıtasıyla kayıt ve organizasyonlarının yapıldığını anlattı.

2019 yılı hac organizasyonu başvurularının bugün sona ereceğini bildiren Canatan, hacca gitmek isteyenlerin bu başvuruyu kaçırması halinde bir sonraki yılı beklemek zorunda olduğunu söyledi.

"Sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor" 

Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB'ın 2018 yılında 125 acenta vasıtasıyla 30 bin 314 kişiye hac hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 milyon 348 bin 255 kişi hacca gitmek için sırasını bekliyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin ediliyor. Onlar da bu sayıya eklendiğinde hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek. Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor."

Gelecek yıl hac organizasyonu başvurularının bugün sona ereceğini hatırlatan Canatan, hac kuralarının 28 Aralık Cuma günü çekileceğini ve 2 Ocak Çarşamba günü de kayıtların başlayacağını bildirdi.

AA

Etiketler: Hac, Türkiye, Mekke, ibadet
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