Bu zulmü kınamak yetmez

Ali Kurt, Birleşmiş Milletler’e “Saldırgan tarafı diplomatik bir dille itidalli davranmaya davet etmenin bu zulmü bugüne kadar bir türlü durdurmadığı ve bundan sonra da durdurmayacağı açık değil midir?” sorusunu sordu.

İslâm Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Ali Kurt, Birleşmiş Milletler’i (BM), Arakan’daki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen katliâmın bir an önce durdurulması için harekete geçmeye çağırdı. İDSB Başkanı Kurt, 63 ülkede 300’ü aşkın STK’nın bir çatı kuruluşu olan İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ithafen yaptığı yazılı açıklamada, Arakan’daki katliâmın durdurulması çağrısında bulundu. Kurt, Myanmar’ın birçok bölgesinde eş zamanlı olarak başlatılan Budist saldırılara ilâveten ordu birliklerinin operasyonları ile de ülke nüfusunun % 15’ini oluşturan Arakan Müslümanlarının, bütün medeni dünyanın gözleri önünde insanlık dışı hunhar yöntemlerle bir soykırıma tabi tutulduğunu kaydetti.

En basit temel hak ve hürriyetlerden faydalanamıyorlar

Bugün Myanmar’da yaşanan şeyin, daha dün sayılabilecek bir zamanda Bosna-Hersek’teki Boşnakların yaşadığı insanlık dramının bir benzeri olduğuna işaret eden Kurt, “Maalesef yine küçük çocuklar, kızlar, analar, kadınlar, yaşlı-genç demeden erkekler gaddarca katlediliyor, köyleri yağmalanıyor, evleri ateşe veriliyor, camileri, medreseleri, din adamları ve diğer dini mekânları özellikle hedef seçiliyor. Devletin bu insanlara kimlik vermediği, varlıklarını tanımadığı, ‘yok’ saydığı bir ortamda çocuklar okula gidemiyor, insanlar seyahat edemiyor, evlilik yapamıyor, mülkiyet edinemiyor, mevcut mallarına el konuluyor. Bütün çağdaş devletlerin BM ekseninde ‘Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ni imza altına aldıkları modern bir dünyada en basit temel hak ve hürriyetlerden faydalanamıyor.

Her türlü tedbiri almaya dâvet ediyoruz

Bu sorunun kendisi kadar acı olan ve insanlık adına sorgulanması gereken şey, bir türlü çözüm yolu bulunamayan bu trajedi karşısında hür dünyanın şaşılacak sessizliğidir. İnsan hak ve hürriyetlerine bu kadar vurgu yapılan bir asırda Myanmar’da insanlar katledilip bir soykırım yaşanırken Birleşmiş Milletler bu zulme karşı neden sadece kınamakla yetinmekte ve neden daha etkili bir surette bu drama müdahale etmemektedir? Saldırgan tarafı diplomatik bir dille itidalli davranmaya dâvet etmenin bu zulmü bugüne kadar bir türlü durdurmadığı ve bundan sonra da durdurmayacağı açık değil midir?” değerlendirmesinde bulundu. Kurt, 63 ülkede 300’ü aşkın STK’nın bir çatı kuruluşu olan İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak BM’yi bu insanlık dışı olay karşısında derhal harekete geçmeye çağırdıklarını vurgulayarak, “Myanmar Devleti’nin ve ırkçı Budistlerin zulmünü sonlandırmak, Arakanlı mazlûm Müslümanların acılarını bir an evvel dindirmek üzere daha fazla gecikmeden fiilî müdahale dahil icabeden her türlü tedbiri almaya dâvet ediyoruz” dedi.