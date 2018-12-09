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Bulgaristan'da "İslamiyet'e Katkı" ödülü verildi

09 Aralık 2018, Pazar 23:04
Bulgaristan'da İslamiyet'e katkı sağlayan 4 kişi "İslamiyet'e Katkı", eski Kral Simeon Sakskoburgotski de "İslamiyet'e Hoşgörü" ödülüne layık görüldü.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün ülkedeki Türk ve Müslümanlara verdiği "İslamiyet'e Katkı" ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Bulgaristan Başmüftülüğünün kurucusu ve ülkenin ilk Başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhayddin Efendi anısına verilen ödüller için Sofya Merkez Orduevi'nde tören düzenlendi.

Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) ulusal marşlarının okunmasının ardından törende, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abbas Yahya'nın müzik gurubu ilahiler seslendirdi.

Törende, ülkede Müslüman cemaatinin güçlenmesine verdiği destek ve hoşgörüsü dolayısıyla "İslamiyet'e Hoşgörü" özel ödülüne, ülkenin eski kralı ve eski başbakanlarından Simeon Sakskoburgotski layık görüldü. Sakskoburgotski'nin ödülü, törende bulunmaması nedeniyle kendisine gönderilecek.

"İslamiyet'e Katkı" ödülleri ise dini kurumlara yardımları nedeniyle 92 yaşındaki Halil Yavaş, Müslüman cemaatinin haklarını savunan ve vakıf mülklerinin korunmasında önemli rol oynayan avukat Metin Cambazov, inanç özgürlüğünü savunan ve ayrımcılığa karşı mücadelede örnek gösterilen, başörtüsüyle okula gittiği için baskıya maruz kalan 18 yaşındaki lise öğrencisi Emine Şamatareva ve Bulgaristan'da İslami eğitime katkı sağlayan ve kitap yazan Dr. İsmail Cambazov'a verildi.

AA

Etiketler: bulgaristan, islamiyet
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