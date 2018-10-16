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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

"Bundan utanç duymalıyız"

16 Ekim 2018, Salı 00:44
BM'den, Yemen'de gıda güvencesi olmayan 13,4 milyon kişinin hayatta kalabilmek için her ay acil gıda yardımına muhtaç olduğu bildirildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, kıtlığın eşiğinde olan Yemen'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen'de geçen yılın sonlarına doğru 8,4 milyon kişinin gıda güvencesi olmadığını belirten Dujarric, uzun süredir devam eden savaş, ekonomik durgunluk ve ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi nedeniyle acil gıdaya muhtaç olan Yemenlilerin sayısının 13,4 milyona ulaştığına dikkati çekti.

''Utanç duymalıyız''

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande ise BBC televizyonuna yaptığı açıklamada 13 milyon kişinin gıda güvencesi olmadığı için ölme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaparak, "Bundan utanç duymalıyız." ifadelerini kullandı.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi öldü.

Birleşmiş Milletler'e göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

AA

Etiketler: bm, yemen, açlık
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