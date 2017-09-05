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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Bunu yaparken yakalandılar: Türkiye-İran sınırında 3 İranlı gözaltına alındı

05 Eylül 2017, Salı 10:23
Ağrı'da, Türkiye-İran sınır hattına 3 kilometre uzunluğunda çelik kablo döşedikleri tespit edilen 3 İranlı gözaltına alındı.

Ağrı Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen bazı kişilerin, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyü Büyükkeleman Tepe mevkisinde, Türkiye-İran sınır hattına çelik kablo döşedikleri ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kaçan 3 İran uyrukluyu uyarı atışı yaparak durdurdu.

3 kilometre kablo döşendiği belirlendi

Bölgedeki incelemede, zanlıların sınıra 3 bin metre uzunluğunda üzeri plastik madde kaplı çelik kablo döşediği tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem başlatıldı.

AA

Etiketler: ağrı, türkiye, itan sınırı
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