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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

''Bunun adil olduğunu düşünen kimse var mı?''

18 Mart 2018, Pazar 22:00
ABD Başkanı Trump, hedef aldığı Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Mueller'in ekibinde 13 "koyu demokrat" bulunduğuna dikkati çekerek, "bunun adil olmadığını" savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'i hedef aldı.

Trump paylaşımında, "Neden Mueller'in ekibinde bazıları Sahtekar Hillary (Clinton) destekçisi olan 13 koyu demokrat var fakat ekip içerisinde hiçbir tane cumhuriyetçi yok? Ekibe yakın zamanda bir demokrat daha eklediler. Bunun adil olduğunu düşünen kimse var mı? Kaldı ki ortada bir hile yok." ifadelerini kullandı.

Trump bir başka paylaşımında ise emekliliğine iki gün kala işine son verilen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’yi hedef aldı.

Çok az vakit geçirdiği McCabe'nin, görüşmelerde not tutmadığını belirten Trump, "Sadece kendi ajandasına yardım edecek notlar dışında başka bir not tuttuğunu sanmıyorum. Aynı yalancı James Comey (Eski FBI Direktörü) gibi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, cuma günü McCabe'yi emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı.

Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

Kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in bugün emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı.

AA

Etiketler: abd, trump
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