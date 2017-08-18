Ekonomi Bakanı Zeybekci, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Böyle açıklamalarla veyahut işlerin kötü gitmesiyle bunun kaybedeni hem Türkiye hem Almanya olur." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Böyle açıklamalarla veyahut işlerin kötü gitmesiyle bunun kaybedeni hem Türkiye hem Almanya olur. Bu açıklamalarla, bu tarz olumsuz gelişmelerle her iki taraf da kaybedip üzüleceğine göre kimlerin sevineceğini iyi düşünmek lazım. Gerek FETÖ'nün gerek bölücü terör örgütü mensuplarının gerekse iki ülkenin ilerlemesiyle ilgili istenmeyen mihrakların sevineceği bir ortamda bunu iyi düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, şu anda görüşmelerin normal şekilde devam ettiğini belirterek, "Bence böyle ortamlarda biraz susmak lazım. Alman dostlarımıza da onu tavsiye ediyorum. Bizim de böyle bir dönemi sakinlikler geçirmemiz gerekiyor." dedi.

"Yakın bir zamanda olumlu sonuçlar alacağız"

Türkiye - Rusya arasındaki ticari ilişkilere de değinen Zeybekci, "Aramızda bazı ufak tefek problemler yok değil var. Bunların çözümüyle ilgili bugünkü yaptığımız görüşmelerde artık kati olarak bir fikir birliğine varmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Şu anda aramızdaki problemleri, engelleri, yasakları inşallah 20 Ekim'e kadar sonlandırmak istiyoruz. Domates, iki ülke arasındaki ticaretin sembol ismi. Onunla ilgili de inşallah çok yakın bir zamanda olumlu sonuçlar alacağız." diye konuştu.

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