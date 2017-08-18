Ekonomi Bakanı Zeybekci, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Böyle açıklamalarla veyahut işlerin kötü gitmesiyle bunun kaybedeni hem Türkiye hem Almanya olur." dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Böyle açıklamalarla veyahut işlerin kötü gitmesiyle bunun kaybedeni hem Türkiye hem Almanya olur. Bu açıklamalarla, bu tarz olumsuz gelişmelerle her iki taraf da kaybedip üzüleceğine göre kimlerin sevineceğini iyi düşünmek lazım. Gerek FETÖ'nün gerek bölücü terör örgütü mensuplarının gerekse iki ülkenin ilerlemesiyle ilgili istenmeyen mihrakların sevineceği bir ortamda bunu iyi düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.
Zeybekci, şu anda görüşmelerin normal şekilde devam ettiğini belirterek, "Bence böyle ortamlarda biraz susmak lazım. Alman dostlarımıza da onu tavsiye ediyorum. Bizim de böyle bir dönemi sakinlikler geçirmemiz gerekiyor." dedi.
"Yakın bir zamanda olumlu sonuçlar alacağız"
Türkiye - Rusya arasındaki ticari ilişkilere de değinen Zeybekci, "Aramızda bazı ufak tefek problemler yok değil var. Bunların çözümüyle ilgili bugünkü yaptığımız görüşmelerde artık kati olarak bir fikir birliğine varmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Şu anda aramızdaki problemleri, engelleri, yasakları inşallah 20 Ekim'e kadar sonlandırmak istiyoruz. Domates, iki ülke arasındaki ticaretin sembol ismi. Onunla ilgili de inşallah çok yakın bir zamanda olumlu sonuçlar alacağız." diye konuştu.
***
Okumak için tıklayınız:
Estonya Başbakanı Ratas'tan önemli Türkiye - AB açıklamaları
AB ile yeni fasıllar açılsın
Gerilimin bedelini gurbetçiler ödüyor
Hukuk yoksa yabancı sermaye de yok
AB’ye üyelik vazgeçilmez bir hedef
Türkiye hakkında önemli açıklama
Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
Almanya vazgeçmiyor
Hedefimiz AB'nin sahip olduklarına bizim insanlarımızın da sahip olmasıdır
''Almanya’nın söylediğini ciddiye alıyoruz''
TÜSİAD'dan Almanya ve AB ile ilgili önemli açıklamalar
"Sonbahara kadar olumlu gelişmeler olabilir"
Alanya’nın mutlu Almanları’ndan çağrı: Dostluğumuz zarar görmesin
Almanya'dan Türkiye hakkında önemli açıklamalar
Geçici krizler kalıcı yaralar açmasın
Krizi diplomasi çözer
Çetin zirve 25 Temmuz’da
Türkiye, AB'ye daha yakın durmalı
15 Temmuz gecesi ve Türkiye hakkında önemli açıklamalar...
AB'den 15 Temmuz değerlendirmesi
Pozitif adım atmaktan vazgeçmeyelim
Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili önemli açıklamalar
AB'nin önemli isminden AP kararı, Türkiye ve 15 Temmuz açıklaması
AP'nin kararı ile ilgili Başbakan Yıldırım'dan ilk açıklama
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
***
Konuyla ilgili içerikler:
Okumak için tıklayınız:
Yıldırım: Türkiye samimiyetle Avrupa Birliğine üye olmak istiyor
AP’den Erdoğan ve Yıldırım’a hukuk mektubu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: Kınıyor ve reddediyoruz
AB’den kopuş ağır hasara yol açar
"AB ile Türkiye yeni bir vizyonla yeni bir başlangıç yapmak istiyor"
"Türkiye'nin AB üyeliği tüm dünya için kazanç olacak"
“AB ile devam etmeliyiz”
Bizim tercihimiz her şeye rağmen yolumuza AB ile devam etmektir
AB üyeliği milletin hakkı
Avrupa Birliği ve İslâmın geleceği
AB kazanımları kaybedilmesin
Bunlar da Avrupalı
Türkiye, AB üyelik sürecini devam ettirmek arzusundadır
İhracat rakamları açıklandı: AB'ye yapılan ihracatta dikkat çeken artış...
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili flaş açıklama...
''Türkiye ile diyaloğa devam etmeliyiz''
AP'de 'Türkiye' gündemi: ''Bu durum her iki taraf için de sinir bozucu"
Türkiye’nin menfaatleri için
Dünyadan kopuyoruz
TÜSİAD: Çok olumsuz bir gelişme
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Batı’nın bir parçası olmaya da devam edeceğiz
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: AB bize çok şey kazandırdı
Mehmet Şimşek: Batı’dan uzaklaşılıyormuş gibi algılandı; AB ile ilişkiler düzelecek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Terör örgütlerini sevindirmeyeceğiz, Avrupa ile dostluğumuzu geliştireceğiz
AA