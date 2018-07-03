Burka yasağı turizme yenildi: 'Yasağı kimse ciddiye almıyor'

Avusturya’da Ekim ayında yürürlüğe giren kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan ve halk arasında “burka yasağı” olarak da bilinen uygulama, turizme yenildi.

Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier’de yer alan habere göre, özellikle Müslüman Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Zell am See bölgesinde yasak “kimse tarafından ciddiye” alınmıyor. Gazeteye konuşan Zell am See’de esnaf Astrid Hochstaffl, “Yasağı burada kimse ciddiye almıyor. Bencede doğru olan bu.” diye konuştu. Hochstaffl, uzun yıllar Mısır’da yüzme hocalığı yaptığını anımsatarak, “Ben de onların ülkesinde bikini giydim, kimse bana olumsuz bir şey söylemedi. Bizim ülkemizde kendi kültürlerine göre giyinebilmeliler.” diye konuştu. AA

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