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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Bütün arzumuz İdlib'de siviller ile militanların ayırt edilmesi'

05 Eylül 2018, Çarşamba 12:46
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, "Bizim bütün arzumuz, İdlib'de sivil insanlarla militan grupların ayırt edilmesi ve burada olabilecek herhangi bir harekat sırasında sivil kaybının ortaya çıkmamasıdır." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Bizim bütün arzumuz, İdlib'de sivil insanlarla militan grupların ayırt edilmesi ve burada olabilecek herhangi bir harekat sırasında sivil kaybının ortaya çıkmamasıdır. Bunun sonucunda da herkesin çekindiği göç dalgasının meydana gelmemesidir." dedi.

Bozkır, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u Meclisteki makamında kabul etti.

Görüşme öncesi konuşan Bozkır, Yerhov'un nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Kendisi ile bölgelerimizdeki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacağız. Ancak daha da önemlisi Rusya Devlet Duması Başkanı Sayın Volodin'in geçtiğimiz ayda Türkiye'ye resmi bir ziyareti olmuştu; orada çok önemli bir proje üzerinde birlikte hareket etme kararı aldık." dedi.

"Çok yoğun temas trafiği"

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da eski dostu olarak nitelendirdiği Bozkır ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu görüşmenin uzun zamandan beri planlanlandığını vurgulayan Yerhov, görüşmede, Bozkır'ın belirttiği gibi, parlamenterler arasındaki ilişkileri nasıl geliştirecekleri konusunda kafa yoracaklarını söyledi.

Yerhov, görüşülmesi gereken çok ciddi konular olduğunu ifade ederek, "Çünkü, parlamenterler arasındaki iş birliğimiz, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok önemli ve organik parçasıdır. Parlamenterlerimiz arasında zaten çok güzel bir iş birliği mevcuttur, çok yoğun temas trafiği söz konusudur." diye konuştu.

7-8 Eylül'de İran'da yapılacak üçlü zirve

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, "7-8 Eylül'de İran'da yapılacak, Türkiye-Rusya-İran ülkelerinin katılacağı üçlü zirveden Türkiye'nin ne beklediğinin" sorulması üzerine, bölgede tarihi geçmişi olan, son derece tecrübeli ve bölge ile ilgili kararlarda başarıya ulaşan üç ülkeden bahsedildiğini belirtti.

"Suriye topraklarında kalıcı barışın tesisi en büyük temennimiz"

Büyükelçi Aleksey Yerhov ise aynı soruya ilişkin, Volkan Bozkır'ın ifadelerine yüzde yüz katıldığını belirterek, "Beraber düzenlemeye gayret gösterdiğimiz bu etkinlik, çok hassas tarihlerde yapılacaktır. Suriye topraklarında kalıcı barışın tesisi, en büyük temennimizdir." dedi.

Bozkır, "Rusya'nın İdlip operasyonu var. ABD'nin kaygıları var bununla ilgili. Türkiye ne tavsiye ediyor Rusya'ya, neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İdlib konusunda olsun, Suriye konusunda olsun, dostumuz Rusya Federasyonu ile her düzeyde çok yakın temas içerisindeyiz. Bizim bütün arzumuz, İdlib'de sivil insanlarla militan grupların ayırt edilmesi ve burada olabilecek herhangi bir harekat sırasında sivil kaybının ortaya çıkmamasıdır. Bunun sonucunda da herkesin son derece çekindiği göç dalgasının meydana gelmemesidir. Rusya Federasyonu ile bütün görüşmelerimizde bunlar ele alındı. Sanıyorum cuma günkü zirvede de bununla ilgili önemli kararlar alınacaktır."

 

AA

Etiketler: Türkiye, İdlib, Rusya, dışişler
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