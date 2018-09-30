Bütün mabedler dokunulmazdır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İnancımıza göre tüm mabedler dokunulmazdır, masumiyeti vardır. Savaş dahil hiçbir şey mabedlerin masumiyetini ihlÂl etmeye mazeret olamaz” dedi.

Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) Merkez Camii’nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başbakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerin toplumu ve bireyi güzelleştiren sanatı, kültürü ve değerleriyle içinde bulunduğu ortama nice olumlu katkılar sağlayan sevgi, hakikat ve muhabbet merkezleri olduğunu söyledi. Erbaş, camilerin minber ve kürsüsüyle üstün insanlık nizamının öğretildiği marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim mekanları olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: “Camiler inşa etmek, sahip çıkmak, onarmak nasıl vazgeçilmez bir sorumluluk ise camilerin temsil ettiği değerleri koruma, onarma ve yaşatma aynı şekilde bizim temel görevlerimizdendir. İnancımıza göre tüm mabetler dokunulmazdır. Masumiyeti vardır. Savaş dahil hiçbir şey mabetlerin masumiyetini ihlâl etmeye mazeret olamaz. Tüm dinlere ait mabetlerin hepimiz tarafından korunmasının öneminin bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

Camiler hayatın merkezi olmalı

Erbaş, camilerin aynı zamanda planı, mimarisi, estetiği ve şehrin dokusuna uygunluğu ile özgün eserler olması gerektiğini ifade etti ve şunları dedi: “Camiler hayatın ve toplumun merkezi olmalı.” Açılışı yapılan söz konusu cami hakkında da bilgi veren Erbaş şu bilgileri verdi: “Cami evrendeki zıtlıkların ve farklı görülen parçaların tek bir düzen içinde var olduğu düşüncesi, İslâmiyet’in kapsayıcı ve birleştirici özelliğiyle yansıtılan anlayışla tasarlanmıştır. Cami mimarlık iç dekorasyonu ve tezyinatı ile dünya literatüründe önemli yere sahiptir. Bin kişilik çok amaçlı konferans salonu, sergi salonu, kütüphane, çayevi, seminer ve toplantı odaları, sosyal hizmet mekânları bulunmaktadır.”