"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

‘Büyük dönüş’te 13 bin yaralı

01 Aralık 2018, Cumartesi 02:03
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü: “Gazze’de İsrail’in yaraladığı binlerce kişi büyük risk altında.”

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, Gazze Şeridi’ndeki binlerce yaralının “sayılarının çokluğu, durumlarının ciddiyeti ve bölgede tedavilerinin yapılması için gereken imkânların bulunmaması” dolayısıyla büyük risk altında oldukları uyarısında bulundu.

 MSF’den yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’de ateşli silâhla yaralanan çok sayıda kişi var. Bunların durumu ağır ve ciddî. Mevcut sağlık sistemi ise bu yaralılara gerekli tedaviyi sunma gücüne sahip değil.” denildi.      

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze’de gerçek mermiyle yaralanan toplam 5 bin 866 kişi bulunduğu aktarılan açıklamada, bunların büyük kısmının bacaklarından vurulduğu, yaklaşık yarısında açık kırıklar olduğu ve geri kalan kişilerde ise ileri seviye yumuşak doku zedelenmeleri görüldüğü kaydedildi.  

Binlerce yaralıyı bekleyen son...

Gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda binlerce yaralının ömür boyu fizikî engel, amputasyon veya ölüm gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edilen açıklamada, Filistinli ve İsrailli yetkililere “yaralıların tedavisi için gerekli kolaylıkların sağlanması” çağrısında bulunuldu.       

Açıklamada ayrıca, Gazze’de 30-Mart-31 Ekim tarihlerinde İsrail askerleri tarafından yaralanan 3 bin 117 kişinin tedavisinin MSF tarafından gerçekleştirildiği bilgisine yer verilirken, Gazze’deki mevcut sağlık merkezlerinin gerekli tedavi imkânlarını sağlayamaması dolayısıyla özellikle açık kırıkları bulunan hastaların yüksek enfeksiyon riski taşıdığı kaydedildi.

Vicdan meselesi

Açıklamada sözlerine yer verilen Sınır Tanımayan Doktorlar Filistin Temsilcisi Marie-Elisabeth Ingres ise “Tedavisi mümkün olan binlerce yaralıyı kendi haline bırakmak bir vicdan meselesidir.” ifadesini kullandı. Filistinliler, 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220’den fazla Filistinli şehit oldu. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık yarısı gerçek mermiyle olmak üzere 12 bin 879 kişi ise yaralandı. 

AA

Etiketler: filistin, gazze, sınır tanımayan doktorlar
Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polis memurunun örnek davranışı...

    Sungur Ağabey’i dualarla anıyoruz

    AIDS’den 40 milyon kişi öldü

    ‘Helâl; sıhhat, saffet, izzettir’

    G20 zirvesi krizlerle başladı

    Demokratlar Ankara’da toplanıyor

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi

    Zirveye 19 lider, 15 bin kişi katılıyor

    Macron'dan Veliaht Prens'e: Yemen'de siyasi sürece geçilmeli

    Bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

    TürkAkım hattı Bulgaristan'dan Avrupa'ya açılacak

    CHP'li Hamzaçebi: İstanbul ve Ankara'yı alacağız

    Putin'den ABD'ye 'silahlanma' uyarısı

    ABD'den Libya'da hava saldırısı

    Gazze'de 28 Filistinli daha gerçek mermiyle yaralandı

    Avrupa'da 'sarı yelekliler' alarmı

    Selin ardından ortaya çıktı

    EURO 2020 kura heyecanı

    Yalova'da 9 saat içinde 10 artçı deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Delil”
    Genel

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen lambaları söndürelim!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    “Nur’un Kahraman Muallimi” Sungur Ağabey’i rahmetle anıyoruz
    Genel

    G20 zirvesi krizlerle başladı
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları
    Risale-i Nur'dan

    İnşaallah çok Sungurlar çıkıyor ve çıkacak
    Süleyman KÖSMENE

    Müslüman’ın gücünü kıran sebepler nelerdir?
    Yasemin YAŞAR

    Zamanında ve zemininde söylenen sözler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.