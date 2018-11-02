"Büyük Dönüş Yürüyüşü" 32. haftasına giriyor

Filistinliler, bugün 32'nci haftasına giren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri için İsrail sınırında toplandı.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, bugünkü gösterilere "Uğursuz Balfour Deklarasyonunu Düşüreceğiz" ismi verildiği kaydedildi.

Bugün 32'inci haftasına giren gösterilerin başta Gazze ablukasının tümüyle kaldırılması olmak üzere tüm hedefleri gerçekleşene kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, Filistin halkının Balfour Deklarasyonu'nun 101. yılında başta Kudüs olmak üzere tüm haklarına sahip çıktığı ifade edildi.

Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.