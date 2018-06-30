Büyük Dönüş Yürüyüşü devam edecek

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi’nde 30 Mart’tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri Cuma günü de devam etti.

“Gazze’den Batı Şeria’ya kan ve kader ortaklığı” adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün 14. cumasındaki gösterilere İsrail’in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen binlerce Filistinli katıldı. Göstericiler, İsrail’in 2006’dan bu yana Gazze’ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail’in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı açıklamada, gösterilerin, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail ablukası kaldırılana kadar çeşitli barışçıl yollarla devam ettirileceğini söyledi. Gazze’deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, Filistinlilere “Gazze’den Batı Şeria’ya kan ve kader ortaklığı” adı altında düzenlenecek cuma gösterilerine katılım çağrısında bulunmuştu. Komite, bu gösterilerin amacının Filistin davasının tasfiyesi komplolarına karşı halkın birliği, kan ve kader ortaklığını vurgulamak olduğunu bildirmişti. AA

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