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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Büyük vahşette ölü sayısı 63'e yükseldi!

24 Haziran 2017, Cumartesi 15:12
Pakistan'ın Paraçinar ve Kuetta kentinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda ölü sayısının 63'e yükseldiği, 220'ye yakın yaralının ise tedavi gördüğü bildirildi.

Eyalet hükümeti yetkilisi Beşir Han Vezir yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki Kurram Yönetim Birimi'ne bağlı Paraçinar kentinde dün meydana gelen çifte bombalı saldırıda 50 kişinin öldüğünü, en az 200 kişinin ise yaralandığını belirtti.

İkinci patlamanın, ilk yardım ekipleri ve vatandaşların yardım etmek üzere olay yerine toplanmasının ardından yaşanması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Kuetta Hastanesi Sözcüsü Vasim Beg tarafından yapılan açıklamada, dün Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da düzenlenen bombalı araç saldırısında ise ölü sayısının 13'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 20 olduğunu ifade etti. Beg, ölenlerden 7'sinin polis olduğunu kaydetti.

Paraçinar'daki saldırıyı üstlenen olmadı. Kuetta'daki saldırı ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Leşker-i Cangvi El-Alami ve Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat-ul Ahrar örgütü tarafından üstlenildi.

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Dışişleri Bakanlığı: Büyük üzüntüyle öğrendik

Pakistan’da bombalı saldırılar

AA

Etiketler: pakistan, terör saldırısı
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