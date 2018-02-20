Büyükelçi Aydın: Adil bir karar bekliyoruz

NSU davasının 412. duruşması, savunma avukatlarından birinin rahatsızlanması nedeniyle ertelendi. Davayı izlemek için mahkeme salonuna gelen Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ise, Türk toplumunun yargılamanın sonunda adil bir karar beklediğini söyledi.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde devam eden NSU davasının 412. duruşmasını izlemek için Münih Eyalet Yüksek Mahkemesine geldi. 5 yıldır devam eden davanın Türk toplumu için çok önemli olduğunu belirten Aydın, “Adil bir kararın çıkmasını umuyoruz” dedi. Bugüne kadar NSU davasıyla ilgili çok şeyin yazılıp çizildiğini belirten Aydın, şunları söyledi: “Duruşmalarda mütalaalar sunuldu. Aydınlatılmayan hiçbir yönünün kalmaması hepimizin haklı beklentisi. Bu yönde Alman siyasilerin verdiği sözler, kurulan komisyonlar var. Tüm çalışmalarla davanın adil bir karar ile neticelenmesini istiyoruz, umuyoruz, bekliyoruz. Bunu hep beraber göreceğiz.”

‘MAYIS SONU, HAZİRAN BAŞI’

Mahkemenin basın sözcüsüyle bir saate yakın görüştüklerini ifade eden Büyükelçi Aydın, ihtiyaten gelecek yılın ocak ayına kadar duruşma tarihlerinin belirlendiği, erteleme olmazsa kararın mayıs sonu ya da haziran başına yetişebileceğini öğrendiklerini söyledi.

Aydın, olayın açıklığa kavuşup kavuşmayacağının sorulması üzerine şöyle konuştu: “Mahkemenin vereceği son kararda göreceğiz. Bizim ve avukatların talebi bu. Mağdurların aile bireylerinin ve hatta sağduyulu Alman dostlarımızın haklı talepleri, davanın tüm yönleriyle incelenmesi, bağlantılarının, arka planlarının ortaya konulması, aydınlatılması yönündedir.”

RAPORLARDA GÖRMEM MÜMKÜN

Eyaletlerde kurulan NSU araştırma komisyonları üyelerine tehdit mektuplarının gönderilmesini de değerlendiren Büyükelçi Ali Kemal Aydın, şöyle devam etti: “Aşırı sağ hepimizin bildiği gibi Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından yakından izlenen, tehdit olarak değerlendirilen bir örgütlenme ve hareket. Alman güvenlik birimlerinin bunu yakından takip ettiğini varsayıyoruz. Maalesef bu tür şeyler yaşanabiliyor. Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı raporlarında bunları görmek mümkün.”

NSU davasının bugün yapılması öngörülen 412. duruşması, savunma avukatlarından birinin rahatsızlanması nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle bugünkünün yanında çarşamba ve perşembe günkü duruşmalar da gelecek haftaya ertelendi.