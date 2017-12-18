Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Büyükelçiliğinin Doğu Kudüs'e taşınacağı yönündeki açıklamasını Alman hükümetinin nasıl karşıladığının sorulması üzerine, AB ülkelerinin, Kudüs'ün statüsüyle ilgili görüş ve tutumlarının değişmediğini kaydetti.

Seibert, "Biz bunu dikkate aldık ancak federal hükümetin Kudüs'ün statüsüyle ilgili tutumu değişmedi ve bunu AB'ye üye 28 ülke de bir kez daha onayladı." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamasını eleştirdiğinin hatırlatılması ve "Merkel bu konuda Erdoğan'ı da eleştirecek mi?" şeklinde soru yöneltilmesi üzerine Seibert, "Biz tutumumuzu ifade ettik. Bunda açık bir sinyal görülebilir." diye konuştu.

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Maria Adebahr da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Arap ülkelerinin Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıyarak kendilerinden farklı bir karar aldıklarını belirterek, "AB'nin ve bizim bu konuda farklı bir pozisyonumuz var. Mevcut ilişkilerimiz çerçevesinde bunu konuşuruz ancak bu konuda Erdoğan'ın ve Arap dünyasının farklı bir görüşü olması şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı.

Adebahr, "Erdoğan'ın açıklaması Türk-Alman ilişkilerini daha da zora sokar mı?" şeklindeki soruya karşılık, Türkiye ile güncel ilişkilerin durumunun bilindiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini bildirdi.

Almanya'nın büyükelçiliğinin yerini değiştirip değiştirmeyeceği şeklindeki soru üzerine de Adebahr, böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Büyükelçiliğimizin yerini değiştirmiyoruz. Bizim bu konudaki tutumumuz belli. Bu nedenle yerinde kalacak." dedi.