"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

"Büyükelçiliğimizin yerini değiştirmiyoruz''

18 Aralık 2017, Pazartesi 20:56
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Büyükelçiliğinin Doğu Kudüs'e taşınacağı yönündeki açıklamasını Alman hükümetinin nasıl karşıladığının sorulması üzerine, AB ülkelerinin, Kudüs'ün statüsüyle ilgili görüş ve tutumlarının değişmediğini kaydetti.

Seibert, "Biz bunu dikkate aldık ancak federal hükümetin Kudüs'ün statüsüyle ilgili tutumu değişmedi ve bunu AB'ye üye 28 ülke de bir kez daha onayladı." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamasını eleştirdiğinin hatırlatılması ve "Merkel bu konuda Erdoğan'ı da eleştirecek mi?" şeklinde soru yöneltilmesi üzerine Seibert, "Biz tutumumuzu ifade ettik. Bunda açık bir sinyal görülebilir." diye konuştu.

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Maria Adebahr da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Arap ülkelerinin Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıyarak kendilerinden farklı bir karar aldıklarını belirterek, "AB'nin ve bizim bu konuda farklı bir pozisyonumuz var. Mevcut ilişkilerimiz çerçevesinde bunu konuşuruz ancak bu konuda Erdoğan'ın ve Arap dünyasının farklı bir görüşü olması şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı.

Adebahr, "Erdoğan'ın açıklaması Türk-Alman ilişkilerini daha da zora sokar mı?" şeklindeki soruya karşılık, Türkiye ile güncel ilişkilerin durumunun bilindiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini bildirdi.

Almanya'nın büyükelçiliğinin yerini değiştirip değiştirmeyeceği şeklindeki soru üzerine de Adebahr, böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Büyükelçiliğimizin yerini değiştirmiyoruz. Bizim bu konudaki tutumumuz belli. Bu nedenle yerinde kalacak." dedi.

AA

Etiketler: kudüs, almanya
Okunma Sayısı: 467
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali Tam

    18.12.2017 21:41:05

    Mantiksiz sorular. Israil deki Büyükelcilikler Tel Aviv de kalmasi kesinlikle dogru, yerlerinden kimildatilmasin. Filistin Devleti ise baska bir mesele oranin baskentinde Büyükelcilik acmak tamamen apayri bir mesele Tel Aviv Büyükelcilikleriyle ne alakasi var.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

294. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

Riyad'da patlama sesi!

İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi: Türkiye

Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

Esad YPG'ye hain dedi

93 kayyım incelemeye alındı

Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu

En Çok Okunanlar

Hüsnü ŞAHİT

OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
Ahmet BATTAL

Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
Genel

Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
Genel

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
M. Latif SALİHOĞLU

Kemalist patentli Menemen Kumpası
Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
Genel

AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
Genel

Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
Genel

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.