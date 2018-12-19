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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Büyükelçilik önünde Çin aleyhine slogan attılar

19 Aralık 2018, Çarşamba 18:49
Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yönelik uygulamaları, başkent Cakarta’daki büyükelçilik binası önünde protesto edildi.

Endonezya Müslüman Öğrenciler Birliğinin (HMI) Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriye katılan grup, ellerinde ''Çin’in Uygur Müslümanlarına yaptığı her türlü baskı ve zulmü durdurmasını istiyoruz.'' pankartıyla Çin aleyhine sloganlar attı.

Elçiliğin kapısına yaklaşan göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşanırken, bazı göstericiler de elçilik duvarlarına vurarak tepki gösterdi.

Gösteriye katılan HMI üyesi Naila Fitria, yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Müslümanlara yönelik ''siyasi eğitim kamplarının'' inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek, yapılan tüm baskıların insan haklarının ihlali olduğunu kaydetti.

Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

AA

Etiketler: Endonezya, protesto, Çin, Cakarta
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