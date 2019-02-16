Büyükler çatıştı, çocuklar öldü

Save The Children, 5 yılda 1 yaşın altında 500 binden fazla çocuğun çatışmalar dolayısıyla öldüğünü bildirdi.

Yardım kuruluşu Save The Children, 5 yılda 1 yaşın altında 500 binden fazla çocuğun çatışmaların oluşturduğu olumsuz şartlar dolayısıyla öldüğünü bildirdi. İngiltere merkezli yardım kuruluşunun yayımladığı rapora göre, 2013-2017 yıllarında dünyadaki çatışmalardan olumsuz etkilenerek vefat eden 1 yaşında altındaki çocukların sayısı 500 bini geçmiş olabilir. Raporda, bunun, açlık, hastalık, hastanelerin hasar görmesi ve yardım ulaştırılamaması gibi sebeplerle ölen çocukların sayısı olduğu, doğrudan doğruya saldırılarda ölen çocukları ihtiva etmediği vurgulandı.

Yılda 10 binden fazla çocuk öldü

Raporda, “yılda 100 bin, günde de 300 çocuğun öldüğü” anlamına geldiği belirtilen raporda, ölümlerin çoğunluğunun 10 çatışma bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi.Bu bölgeler Afganistan, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Mali, Nijerya ve Somali olarak sıralandı. Rapora göre, aynı dönemde benzer sebeplerle vefat eden 5 yaşın altındaki çocukların sayısı 870 bine yükselirken, çatışmalarda ölen militan veya askerlerin sayısı ise 175 binde kaldı. Save The Children’ın raporuna göre, 2017’de dünyadaki çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların sayısı bir önceki yıla göre 30 milyon artarak 420 milyon oldu.