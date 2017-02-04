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Çağ dışı yasa tasarısına büyük tepki: ''Başörtüme Dokunma''

04 Şubat 2017, Cumartesi 22:39
Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 binin üzerinde kişinin katılımı ile "Başörtüme Dokunma" gösterisi düzenledi.

Başkent Viyana’da en az 4 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen protesto gösterisinde, "Başörtüsü yasağına Hayır", "Benim vücudum, Benim seçimim", "Avusturya’da Müslüman yasağı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, vücudun tamamını örten burka ve kısmı başörtüsü yasağını protesto etti.

İnsan hakları meydanında toplanan göstericiler, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, kadınların giysileri üzerinden siyaset yapılması kınanırken, kadınların Avrupa’da artan İslamofobik saldırıların başlıca kurbanları olduğu vurgulandı. Ayrıca açıklamada, ülkede yükselen aşırı sağcı ve popülist söylemin etkisi ile ekonomik ve sosyal sorunların suçlusu olarak Müslümanların hedefe konulduğu anlatıldı.

Müslüman azınlıklar ve kadınlar sosyal yaşamın dışına itiliyor

Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ) üyesi Nasfiye Yunusi, Müslüman kadınların giyimleri üzerinden siyaset yapılmasına karşı durmak için burada toplandıklarını belirterek, “İçerdiği kısmi başörtüsü yasağı ile kabul gören yeni yasa tasarısı, azınlıkları ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda Avusturya'da yaşayan Müslüman azınlığı, özellikle de kadınları toplumun ve sosyal yaşantının dışına itiyor.” diye konuştu. 

"Müslüman kadınlar olarak var olmaya devam edeceğiz"

Avusturya İslam Toplumu adına konuşan Carla Amina Baghajati de Bugün burada başta Müslüman kadınlar olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşu önemli bir duruş sergilediğini, bu protesto ile oluşturulmak istenen korku ve ayırımcı politikalara, hayır biz hayatın içerisindeyiz, biz bu ülkenin bir parçasıyız, Müslüman kadınlar olarak var olmaya devam edeceğiz mesajı verildiğini söyledi.

AA

Etiketler: avusturya, başörtüsü
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