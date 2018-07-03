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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

California'da alarm durumu: Etkisi artarak devam ediyor!

03 Temmuz 2018, Salı 18:39
ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde geçen hafta çıkan yangının etki alanını artırarak devam ettiği bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, Sacramento'nun kuzeybatısında hafta sonu çıkan yangının hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 243 kilometrekarelik alana yayıldığını kaydetti.

Tahliye emri verildi

San Francisco'nun 160 kilometre kuzeydoğusunda cumartesi günü çıkan yangının güçlü rüzgarların da etkisiyle hızla yayılması üzerine en az 300 kişi için tahliye emri verildi.

California İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Gabe Lauderbale, Guinda kasabasındaki yangının kuru otlar, meşe ağaçları ve çalılar nedeniyle çok hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Yetkililer, Colorado'da 2 bin 500'den fazla evin boşaltılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

104 ev zarar gördü

San Luis Vadisi Acil Durum Birimi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yangında 104 evin zarar gördüğünü duyurdu.

Yangında henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmadığı belirtildi.

California Valisi Jerry Brown, geçen hafta yangın söndürme çalışmalarına daha fazla kaynak aktarabilmek için bölgede olağanüstü hal ilan etmişti.

AA

Etiketler: abd, california, yangın
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