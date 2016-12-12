Cami çıkışında Müslümanı darp eden saldırgan gözaltına alındı

ABD’nin California eyaletinde bir Müslüman cami çıkışında saldırıya uğradı.

Simi Valley kentinde meydana gelen olayda, kimliği John Matteson olarak açıklanan saldırganın, bir Müslümanı cami çıkışında darp ettiği belirtildi.

Polis, olayın cami yakınındaki otoparkta meydana geldiğini, Matteson'un cami çıkışı takip ettiği mağdura önce sözlü tacizde bulunduğunu, daha sonra darp ettiğini açıkladı.

Daha önce benzer suçlardan hüküm giydiği ifade edilen 29 yaşındaki Matteson, "nefret suçu" gerekçesiyle gözaltına alırken, saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen bir başka kişinin de arandığı kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan mağdurun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI CAIR DİREKTÖRÜNE KONUŞTU

Cami cemaatinden bir görgü tanığı, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Los Angeles Direktörü Hüssam Ayluş'a, alkollü olduğu anlaşılan saldırganın önce cami tuvaletini kullanmak istediği, halka açık olmadığı gerekçesiyle reddedilince hakaret ederek, olay yerinden ayrıldığı bilgisini verdi.

Görgü tanığı, saldırganın, bir süre sonra yanında başka bir kişiyle geri döndüğünü ve bir cemaat mensubuna saldırdığını söyledi.

Ayluş da saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Müslümanlara ve camilere yönelik tehditlerin birçok kentte devam ettiğini, gelen ihbarları polisle paylaştıklarını belirtti. Ayluş, "Bu devirde, özellikle Güney California gibi kozmopolit bir yerde, şu yaşadıklarımıza tanık olmak oldukça trajik." değerlendirmesinde bulundu.

Simi Valley saldırısının, California'da beş ayrı camiye gönderilen tehdit mektuplarının ardından meydana geldiğine dikkati çeken Ayluş, CAIR olarak başkanlık seçiminden bu yana Müslümanlara yönelik 150'nin üzerinde taciz ve saldırı ihbarı aldıklarını kaydetti.