Cami kapatılması kabul edilemez

AVUSTURYA HÜKÜMETİNİN HUKUKSUZ KARARINA HER KESİMDEN TEPKİLER
GELMEYE DEVAM EDİYOR.
Bu karardan derhal dönülmeli
Avusturyalı yazar ve gazeteci Langthaler: “Hükümetin aldığı kararlar kabul edilemez. Demokratik ve din özgürlüğünün uygulandığı bir toplumda yaşamak istiyorum.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: “Müslüman toplumu rencide eden bu karardan derhal dönülmeli.”
Hukukî mücadeleyi vereceğiz
Avusturya İslam Cemaati Başkanı Olgun: “Camiler bizim en kutsal merkezlerimiz ve ibadethanelerimizdir. Varsa hatalar kapatılarak değil, hukukî iyileştirmelerle düzeltilmelidir. Haksız muameleye maruz kalan camilerimiz için her türlü hukukî mücadeleyi vereceğiz.”