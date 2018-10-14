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14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Cami saldırısını böyle protesto ettiler: Almanya'dan dünyaya önemli mesajlar...

14 Ekim 2018, Pazar 10:15
Kuzey Almanya’nın Nordenham kentinde Türklere ait cami ve iş yerlerine yapılan İslamofobik ve ırkçı saldırılar, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Nordenham Belediye Meclisi üyeleri Nils Humboldt ve Mario Kauschmann ile DGB Sendikası Bölge Başkanı Mustafa Doğan'ın düzenlediği yürüyüşe, Nordenham Belediye Başkanı Carsten Seyfarth, kilise ve bölgedeki Müslüman dernekleri temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı yürüyüşte “Nordenham çoğulcudur ve çoğulcu kalacak. Irkçılar kentimizde yer bulamayacak” şeklinde sloganlar atıldı.

"Kendilerini daha değerli bulan insanlardan nefret ederim"

Yürüyüş sonunda Markplatz'ta toplanan protestoculara seslenen Sosyal Demokrat Parti Aşağı Saksonya Eyalet Milletvekili Karin Logemann, Nordenham'daki ırkçılara karşı gösterilen dayanışmanın takdire şayan olduğunu ifade ederek, “Ben, kendilerini daha değerli bulan insanlardan nefret ederim. Irkçılığa karşı bu dayanışmanızdan ödün vermeyiniz” diye konuştu.

Diyanet İşleri Türk İslam Briliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyaletler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karabacak da yaptığı konuşmada, Türklerin, 57 yıl önce ekonomik nedenlerle geldikleri Almanya’ya entegre olmuş bir toplum olduğunu belirterek, “Nordenham’da 4. nesile ulaştık. Kentimizde DİTİB ve Milli Görüş’e bağlı iki camimiz bulunmaktadır. Etkinliklerimizle yaklaşık 30 yıldır önyargıların yıkılması ve halkların kaynaşması için çaba sarf ediyoruz. Toplumlar arasında bir köprü oluşturan bizler burada, birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamak istiyoruz.” dedi.

"Birliktelik tanışmak ve karşılıklı konuşmakla gerçekleşir"

Birlikteliğin, tanışmak ve karşılıklı konuşmakla gerçekleşeceğini anlatan Karabacak, böylelikle ırkçılık ve ön yargıların önünün kesilebileceğini söyledi.

Siyasetçilerin yıllardır İslam’ın Almanya’ya ait olup olmadığını tartıştıklarına dikkati çeken Karabacak, “İslam ve Müslümanlar Almanya’ya aittir ve bu toplumun bir parçasıdır. Gelin buradan, din, ırk ve dil ayrımı yapmadığımıza dair bir sinyal gönderelim. Nordenham çoğulcudur. Bunu herkes böyle bilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Olay

Nordenham kentinde geçen ay DİTİB'e bağlı Selimiye Camisi duvarlarına ırkçı yazılar yazılmış, cami önüne domuz eti artıkları bırakılmıştı.

Çirkin saldırının fail ya da failleri hala tespit edilemedi.

AA

Etiketler: almanya, cami, saldırı, islamofobi
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