Camide silahlı saldırı: 6 kişi öldü

Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te dün bir camiye yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Quebec eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.

Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, Quebec City İslam Kültür Merkezinin bulunduğu Ste-Foy bölgesinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye ambulans ve polis araçlarının dışında giriş ve çıkış yapılmıyor. Yaralıların ise Quebec City kentindeki hastanelere taşındıkları bildirildi.

Quebec City Polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 3 saldırgandan ikisinin yakalandığı duyuruldu.

"Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı, "büyük bir şok, öfke ve üzüntü" ile öğrendiğini belirterek, Müslümanların ibadet ve sığınma evine yapılan terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Trudeau, açıklamasında, "Bütün Kanadalılar adına ölenlerin aile ve dostlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim. Böylesine anlamsız bir şiddeti görmek kalp kırıklığı yaratıyor. Çeşitlilik bizim gücümüzdür ve dini hoşgörü Kanadalıların en çok sevdiği değerdir. Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır. Bu tarz anlamsız eylemlerin, toplumumuzda, şehirlerimizde ve ülkemizde yeri yoktur. Kolluk kuvvetleri, tüm Kanadalıların haklarını koruyacak, bu işin faillerini ve arkasındaki tüm hoşgörüsüzlüğü yakalamak için her türlü çabayı gösterecektir." ifadelerini kullandı.