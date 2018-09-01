Camiye saldırı cezasız kalmadı

Almanya’da 2016’nın eylül ayında camiye patlayıcılarla saldıran Nino K. 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı değerlendiren vatandaşlar ise itidal çağrısında bulunarak birlik vurgusu yaptı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dresden Eyalet Mahkemesi’nin “Batı’nın İslâmlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar” (PEGIDA) adlı oluşumuyla bağlantıda olan 31 yaşındaki Nino K’ye “cinayete teşebbüs, patlayıcıyla saldırı gerçekleştirmek ve kundaklama” suçlarından 9 yıl 8 ay hapis cezası verdiği bildirildi. Nino K. dâvânın başladığı bu yılın Ocak ayında, patlayıcıları kendisinin yaptığını, camiye ve kongre merkezine saldırdığını itiraf etmiş, ancak bu eylemle kimseyi öldürmek istemediğini iddia etmişti.

Ağır hasar vardı

Federal Savcılık sanık için 10 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini talep etmişti. Nino K. 26 Eylül 2016’da el yapımı patlayıcı ile önce Fatih Camii’ne ardından kongre merkezine saldırılar gerçekleştirmişti. Olay sırasında cami imamının ve ailesinin caminin lojmanında da ikamet ettiği açıklanmıştı. Şiddetli patlamada yaralanan olmamış, ancak ağır hasar meydana gelmişti. Nino K’nin saldırıdan bir yıl önce PEGIDA’nın düzenlediği bir eylemde sahnede konuşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Olayı ve neticesindeki cezayı değerlendiren Almanyalı Müslümanlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda itidal çağrısında bulundu ve ‘bir arada yaşama vurgusu’ yaptı.

Bu saldırılar herkesi etkiler

2018 yılının Mart ayında da ard arda gerçekleştirilen cami saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği’nin (DİTİB) Berlin Bölge Başkanı Fatih Eroğlu, “Cami saldırıları artık kırmızı alarmın da üstüne çıkmış durumda. Şu anda camilerimizin, cemaatimizin güvenliği ciddî bir şekilde tüm Almanya’nın gündeminde olması lâzım” demişti. Eroğlu, “Bu tarz saldırılar sadece bize değil, tüm Almanya’ya yönelik olarak değerlendirilmeli” şeklinde konuşmuştu.