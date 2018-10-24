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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Camiyi vurduk memnunuz

24 Ekim 2018, Çarşamba 00:56
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslar arası koalisyon, Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesindeki caminin vurulmasına ‘bahane’ buldu.

Koalisyon, savaş kurallarının dini objeleri korumasına rağmen askerlerinin camiyi vurmak zorunda kaldığını açıkladı.

Sebep olarak, IŞİD’in camiyi karargâh olarak kullanması gösterildi. Açıklamada, saldırıda onlarca ‘teröristin’ öldürüldüğü kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, askerlerin gerçekleştirdiği operasyondan ve IŞİD karargahını bulmalarından memnun olduğunu söyledi. Votel, caminin meşru sebeplerden hedef alındığını belirterek, “Hiçbir karar aceleyle verilmedi” dedi.

Etiketler: votel, suriye, kolaisyon
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