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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cammu Keşmir'deki çatışma ve olaylarda 413 kişi öldü

28 Kasım 2018, Çarşamba 22:28
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında bu yıl çıkan çatışmalarda ya da şiddet olaylarında 413 kişi hayatını kaybetti.

"India Today"in güvenlik ajansları verilerine dayandırdığı haberinde, Cammu Keşmir'de ocak ayından bu yana yaşanan şiddet olaylarında yarısından fazlası direnişçi 413 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Veriler, bölgedeki çatışma ya da olaylar sırasında 2016'da 247, 2017'de 384 kişinin öldüğünü ortaya koydu.

Çıkan çatışmalarda, sadece 23-28 Kasım'da bile 19 kişinin öldüğüne işaret edildi.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BMGK,1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

Güvenlik güçleri ile Hizbul Mücahidin arasında 8 Temmuz 2016'da çıkan çatışmada, örgütün üst düzey üyelerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinden sonra on binlerce kişi sokaklara dökülmüş ve protestolar sırasında 63 kişi hayatını kaybetmişti. Wani'nin ölümünün akabindeki 7 ayda, 782'si gözünden olmak üzere 6 binden fazla kişinin bilye atarlarla yaralandığı kaydedildi.

AA

Etiketler: Hindistan, Keşmir
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