Canan Karatay'ın kitapları Harvard'da

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan ve kütüphanesinde 20 milyon kitap bulunduran ABD’nin Boston şehrindeki Harvard Üniversitesi Kütüphanesi, 2017 Kasım ayında, Türkiye’den Prof. Dr. Canan Karatay’ın 3 kitabını içeriğine dahil etti.

Hayykitap'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve beslenme alanlarındaki kitaplarıyla geniş bir okuyucu kitlesi bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Karatay Mutfağı", "Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık" ve "Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm" kitapları, kütüphanesinde 20 milyon kitap bulunduran ABD’nin Boston şehrinde bulunan Harvard Üniversitesi'nin kataloğunda yer aldı. Toplamda 6 kitabı bulunan Karatay'ın kitaplarının toplam satışının ise 1 milyonu aştığı kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 75

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.