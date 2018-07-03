"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

''Çaresizliğimiz yakarışa, hüzne, gözyaşına dönüştü''

03 Temmuz 2018, Salı 23:05
Ağrı Sivil Toplum Platformu üyesi 52 STK, kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Ağrı'da faaliyet gösteren 52 sivil toplum kuruluşu, dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünü, düzenlenen basın açıklamasıyla kınadı.

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) üyelerinden olan 52 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kent merkezinde ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan kızları Leyla Aydemir için bir araya geldi.

Araç konvoyuyla Leyla Aydemir'in kaybolduğu köye gelen grup, burada dün yapılan aramalarda cenazenin bulunduğu yerde inceleme yaptıktan sonra Leyla'nın kaybolduğu köye geçti.

Köyün girişinde gazetecilere ASTOP adına açıklamada bulunan ASTOP Basın Sözcüsü Ömer Yıldız, olayı gerçekleştirenlerin en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyledi.

Ağrı'da 18 gündür sürdürülen arama çalışmalarına ASTOP olarak destek verildiğini aktaran Yıldız, "Şehrimizde 18 gündür kayıp olan, dün itibarıyla cenazesine ulaştığımız meleğimiz, dünyalar güzeli Leylamız için bir aradayız. Dün bulundu ama o çoktan melekler katına çıkmıştı. Evet o bulundu ama insanlık çoktan kayıptı. Bizler bulunmasını canlı yayınlarda izledik ama gözlerimizden akan yaşlarla, burkulan yüreğimizle, kahrolarak izledik. İnsanlığın bitişini, değerlerin yerle bir oluşunu hep birlikte izledik. Bir meleğe bu nasıl yapılır, savunmasız, sadece gülen bir çocuğa bu nasıl yapılır diye donduk, yutkunduk. Çaresizliğimiz yakarışa, hüzne, gözyaşına dönüştü. Çocuklarımızın sorularına kaçamak cevaplar verdik." dedi.

Bu olayı gerçekleştirenlerin toplumun kimyasını bozmaya çalışan canavar ruhlular olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Daha birkaç gün önce Ankara Polatlı'da Eylül kızımıza yapılan da bu olaydan farklı değildir. Bizler bu fiilleri yapanların kamuoyuna ifşa edilerek en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bu tedbiri almazsak bu olanlar yarın bir başka çocuğumuzun başına gelecektir. Devlet büyüklerimizden ricamız, toplumu bozan, masum, çoluk çocuk, kadın katleden bu canavarları acilen tecrit edip en ağır cezalara çarptıracak kanuni düzenlemeleri yapmalarıdır. Zira kamu vicdanı ancak bu yasalarla bir nebze rahatlayacaktır."

STK temsilcileri, yapılan basın açıklamasının ardından Leyla Aydemir'in taziyelerinin kabul edildiği eve geçti.

AA

Etiketler: ağrı, stk, leyla
Okunma Sayısı: 694
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu

    BM Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Suriye

    Çeyrek finalistlerin maç programı

    Ormanlarımız ihmal kurbanı

    ÖSYM, verdiği sözleri tutmadı

    Burka yasağı turizme yenildi: 'Yasağı kimse ciddiye almıyor'

    İngiltere, Kolombiya'yı penaltılarda eledi

    Şimdi de İzmir'den kayıp haberi: Anneanne ile torununu bulmak için arama çalışması başlatıldı

    Gözaltı süresi yine uzatıldı

    ''Çaresizliğimiz yakarışa, hüzne, gözyaşına dönüştü''

    Filistinli o genci de vurdular

    Trump'tan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı

    BM: İsrail'in kararından derin endişe duyuyoruz

    28 Şubat davasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı

    Gergerlioğlu: Hukuk yok oluyor

    Herkes acı reçeteye hazır olsun

    TÜSİAD Baş Ekonomistinden 'enflasyon' değerlendirmesi

    Başkanlık modeli, pragmatik bir sistem

    96 yaşındaki Zeynep Nine'nin örnek davranışı...

    2018 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 2
    Genel

    ÖSYM, verdiği sözleri tutmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    27 Mayıs’tan 20 Temmuz’a Üniversite tasfiyeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dördüncü kuvvet”
    Mustafa ORAL

    Sürgünler İçre: Nureddin Topçu ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Hakkın dışında ancak dalalet vardır
    Faruk ÇAKIR

    “Gerici”lere fırsat vermeyelim
    Cevher İLHAN

    Hani PYD/YPG Menbiç’ten çekilecekti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.