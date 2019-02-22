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Caşın: Orta vadede Esad ile yakınlaşma olabilir

22 Şubat 2019, Cuma 11:21
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ‘ABD Suriye'den çekilmeyecek. Gizli bir ajandası var ve bunu Türkiye ile paylaşmıyor’ dedi. Caşın, demokratik ve güçlü bir Suriye için orta vadede Esad ile yakınlaşma olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği güvenli bölgenin PKK mensuplarını koruduğu için kabul edilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Caşın, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini ve gizli bir ajandası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna güvenli bölge harekatı yapacağını aktaran Prof. Dr. Caşın, demokratik ve güçlü bir Suriye için orta vadede Esad ile yakınlaşma olabileceğinin altını çizdi.

Güvenli bölgenin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölge formülünün en kısa zamanda uygulamaya başlanacağını ve Suriyeli mültecilerin dönüşündeki en pratik yolun bu olduğunu vurguladı. Trump'ın istediği güvenli bölgeyi kabul edersek YPG/PKK'lı teröristler Amerikalı askerler tarafından korunmuş olacak, biz bunu istemiyoruz. Türkiye PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyor. Eğer biz bu tuzağa düşersek, ABD'nin istediği tampon bölgeyi kabul edersek bölgede PKK istediği gibi at oynatacak. Buradaki 30 bin TIR'lık silahlar ne olacak, toparlanmaları gerekiyor. ABD askerleri çekildikten sonra bölgede kim olacak, bu mesele de çok önemli" diye konuştu.

'ABD'NİN GİZLİ AJANDASI VAR, TÜRKİYE İLE PAYLAŞMIYOR'

ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceği görüşünü dile getiren Prof. Dr. Caşın, "Washington'un bazı müttefik askerlerini güvenli bölgeye davetinin, Suriye ve Irak'tan geri çekilme açıklamalarının aslında taktiksel oyalama maksatlı dolduğunu düşünüyorum. Buradan şunu anlıyoruz ABD'nin gizli bir ajandası var ve bunu Türkiye ile paylaşmıyor. Türkiye'de bunu kabul etmiyor" ifadesini kullandı.

'SURİYE OPERASYONU YAPILACAK'

Türkiye'nin bölgede var olan PKK'yı yok etmedikçe huzur bulmayacağını belirten Prof. Dr. Caşın, "Türkiye askeri hareket yapacak ve şu anda sınırda 75 bin Türk askeri bekliyor. Bu operasyonu yapmakta Türkiye kararlı çünkü yapmadığımız takdirde bölgede terör tekrar canlanacaktır. Bütün dünya şunu bilsin, Türkiye burada PKK terör örgütünü yok etmedikçe istikrarlı bir huzur bulamayacaktır. Benim tahminim Rusya'nın siyasi ve askeri desteğiyle Türkiye bu operasyonu yapacaktır. Rusya destek vermese bile Türkiye egemen bir devlet olarak sınırlarını tehdit eden terör örgütüne karşı meşru müdafaa hakkını kullanmak durumundadır, bu bir beka meselesidir" dedi.

Etiketler: Türkiye, Suriye, ABD, Esad
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