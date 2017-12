Caterpillar'dan 'Rachel Corrie' casusluğu

ABD merkezli inşaat ekipmanları devi Caterpillar, İsrail ordusuna sattığı buldozerlerden biriyle ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'nin ezilerek öldürülmesi üzerine ailesi ve arkadaşları hakkında casusluk için istihbarat firmalarına para ödemiş.

Gazze'de 16 Mart 2003'te İsrail ordusunun bir buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'nin ailesinin, ABD merkezli inşaat ekipmanları devi Caterpillar tarafından sıkı takibe alındığı ortaya çıktı. Londra merkezli Araştırmacı Gazetecilik Bürosu ve İngiliz gazetesi The Guardian, Corrie ailesinin hukuki sratejinin ne olacağı hakkında bilgi toplamak için Caterpillar'ın bir istihbarat firmasıyla anlaştığına dair belgelere ulaştı.

​CORRIE'NİN ARKADAŞI GİBİ DAVRANDILAR

İsrail ordusu Caterpillar'ın önde gelen müşterilerinden. İkinci İntifada sırasında İsrail'in Gazze'deki yıkımlarına direnen barış gönüllüleri arasında olan 23 yaşındaki ABD'li öğrenci Corrie'yi ezen buldozer de Caterpillar tarafından üretilip İsrail'e satılmıştı. Şirketin tuttuğu C2i International isimli istihbarat firmasının çalışanları, acılı ailenin kızlarının ardından yürüttüğü kampanya hakkında istihbarat toplarken Corrie'nin taraftarı ve Filistin davasının sempatizanı gibi de davrandı.

'KAZA' SAVI KABUL EDİLDİ

Ölümü öncesinde üzerinde parlak bir yelek olan ve megafon kullanan Corrie buldozer tarafından iki kez çiğnendi. Görgü tanıkları, buldozer operatörünün bir İsrail askeri olduğunu ve kasıtlı şekilde Corrie'yi ezdiğini iddia etti. İsrail hükümeti, operatörün Corrie'yi görmediğini ve olayın kaza olduğunu savundu. Ailenin İsrail'de açtığı davada dolambaçlı bir süreç sonunda reddedildi ve İsrail hükümetinin savunması onandı.

SAVAŞ SUÇUYLA İTHAM GİRİŞİMİ

2007'deki ilk kararın ardından, C2i, annenin, Corrie'nin arkadaşlarına yasal stratejilerini aktarırken Caterpillar'ı savaş suçuyla itham etme girişimlerinden söz ettiği telefon görüşmesinin notlarını tutmuş. The Guardian'ın konuştuğu Cindy Corrie, firmanın casuslarının kızının arkadaşları gibi davranmasını 'gerçekten nahoş' diye niteledi. Oysa kendilerinin Caterpillar'a ulaşıp açık bir diyalog içine girmeye çalıştıklarını, ama reddedildiklerini söyledi. Hızını alamayan Caterpillar'ın barış aktivistlerini takip etmesi için ikinci bir istihbarat firması tuttuğuna dair belgeler de var.

HAVAYOLU, BANKA VE OTOMOBİL DEVLERİ DE CASUSLUK PEŞİNDE

Gazetecilik Bürosu ve The Guardian'ın ulaştığı belgelere göre Birleşik Krallık'ın ulusal havayolu şirketi British Airways, İskoçya Kraliyet Bankası (Royal Bank of Scotland) ve Porsche de Greenpeace, Yeryüzü Dostları (Friends of the Earth) gibi toplumsal aktivist ya da çevreci gruplar hakkında casusluk yapmaları için istihbarat firmalarıyla anlaşmalar yapmış.