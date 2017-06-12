"Çatışmasızlık bölgeleri"nden ama napalm ile vuruluyor

Esed rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin merkezine yoğun şekilde saldırmaya devam ediyor. Varil bombalarının yanı sıra yangın çıkaran napalm bombaları da halka karşı kullanılıyor.

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin merkezine yoğun şekilde saldırmaya devam ediyor. Varil bombalarının yanı sıra yangın çıkaran napalm bombaları da halka karşı kullanılıyor. Dera'daki sivil savunma basın sorumlusu Amir Ebu Zeyd, yaptığı açıklamada, dün rejim uçaklarının aralıksız olarak yerleşim semtlerine napalm bombalarıyla saldırdığını söyledi. Varil bombalarıyla da hedef alınmaya devam edilen mahallelerde en az 10 sivil yaralandı. Menşiyye'de evlerde büyük yangınlar çıktı Çatışmaların en yoğun olduğu Menşiyye semtindeki evlerde büyük yangınlar çıktı. Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beşşar Esed rejimi güçleri, Dera Mahata'nın büyük bölümüne hakim. Dera, 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor. Kentteki askeri muhalifler, Menşiyye üzerinden ilerlemesini engellemek için rejim güçlerine karşı koyuyor. AA

Okunma Sayısı: 645

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.