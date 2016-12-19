Çavuşoğlu: Doğu Halep'ten tahliye edilenlerin sayısı 20 bine ulaştı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısının yaklaşık 20 bine ulaştığını, çabaların sürdüğünü bildirdi.
Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son tahliyelerle birlikte Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 20 bine ulaştı." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, bu konudaki çabalarının sürdüğünü kaydetti.
Tahliyeler yeniden başladı
Okumak için tıklayınız:
http://www.yeniasya.com.tr/dunya/tahliyeler-yeniden-basladi_418741
AA