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Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

14 Aralık 2018, Cuma 15:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.

Çavuşoğlu ve Lavrov, Bakü'de yapılan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının ardından bir araya geldi.

Basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla iki ülke arasında devam eden projeleri, ticari ilişkileri, aşamalı şekilde kaldırılmaya başlanılan vize konusunu, konsolosluk meselelerini konuştuklarını bildirdi.

Görüşmede Suriye konusunun da gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: 

"İdlib'i konuştuk, anayasa komisyonunu konuştuk ve diğer bazı bölgesel konuları da ele aldık. Zaten Erdoğan ve Putin arasında sıkı bir diyalog var. Sürekli bir araya geliyorlar, sık sık telefonda görüşüyorlar. Onların aldıkları kararların uygulanmasını birlikte gözden geçirdik. Bir sonraki zirvenin hazırlıklarına hemen başlamamız gerektiğini konuştuk. Kerç Boğazı'ndaki sorunu bir kez daha değerlendirdik. Hem ikili meseleleri hem de bölgemizi ilgilendiren diğer konuları samimi bir ortamda, dostane bir şekilde değerlendirdik."

Çavuşoğlu, gazetecilerin "İdlib'le ilgili yeni bir zirveye ihtiyaç var mı?" sorusunu, "Bir zirveye ihtiyacımız yok. Aslında farklı seviyelerde birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Devam eden bir çalışma var. Bu yüzden bir zirveye ihtiyaç duymuyoruz. Olağan dışı bir durum bulunmuyor. Askeri yetkililer, istihbarat yetkilileri, Dışişleri Bakanlıkları yakın iş birliği içinde çalışıyor." şeklinde yanıtladı.

"KEİ'nin reforma tabi tutulması lazım"

KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nı da değerlendiren Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başarılı dönem başkanlığı ve çabaları sayesinde bazı sorunları çözdüklerini kaydetti.

KEİ'nin kuruluşunun üzerinden 25 yıl geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "KEİ'nin reforma tabi tutulması lazım. Var olan sorunların çözülmesi lazım. Özellikle personelle ilgili. Bu konuda Azerbaycan'ın çabalarıyla mesafeler katettik. Bir sonraki dönem başkanı Bulgaristan. Biz bu örgüte çok önem veriyoruz. KEİ gerçekten çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu örgütün daha da gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Moskova'dan da açıklama yapıldı

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı.

Görüşmede enerji alanında ve uluslararası güncel konular temelinde ikili iş birliğine yönelik konular üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Ukrayna ve Karadeniz bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, KEİ dahil uluslararası kuruluşlarda Rusya ve Türkiye’nin başarılı ve verimli çalışma sağlamada anahtar rol oynadığına görüşme esnasında dikkat çekildiği ifade edildi. Görüşmede Suriye meselesinin de ele alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Müzakereler sırasında Suriye’de siyasi çözüm, İdlib’de gerilimi azaltma bölgesindeki durumun istikrarlı hale getirilmesiyle ilgili memorandumun uygulanması, 28-29 Kasım tarihleri ​​arasında Astana'da gerçekleşen Suriye konulu 11. Uluslararası Toplantı'nın sonuçları, tüm sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla anayasa komisyonunun çalışmalarının başlatılması, Suriye halkına insani yardım, Suriye’nin altyapısının yeniden kurulması, mültecilerin ve zorunlu göç edenlerin evlerine dönmek için şartların yaratılması konularına önemli yer ayrıldı.” 

AA

Etiketler: Türkiye, Rusya, Karadeniz, ekonomi, Suriye
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