Çavuşoğlu: Suriye ile sahadaki belirli konularda istihbari temas olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Suriye'nin istihbarat kurumlarının sahadaki belirli konularda temasa geçme imkanı olabileceğini yalanlamadı.

Moskova ziyareti sırasında Rus basınına demeç veren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sahadaki belirli konularda Türkiye ve Suriye'nin istihbarat kurumlarının temasa geçebileceğini söyledi. Bu, tüm istihbarat servislerinin yükümlülüklerini kapsıyor" dedi. Çavuşoğlu, istihbarat temsilcileri arasındaki temasların siyasi diyalog olarak görülemeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de yaşanan gelişmeleri koordine amaçlı Rusya ve İran üzerinden Şam'a belli mesajlar iletildiğini aktarırken "Olağanüstü şartlar gerektirdiğinde Şam'la belli temaslar kurulabilir" demişti. Sputnik Türkiye

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